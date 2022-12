Das war der Handelstag, 19.12.22 🔴 Wall Street weitet Verluste angesichts wachsender Rezessionssorgen aus

Die europäischen Indizes beendeten den heutigen Handelstag leicht im Plus, wobei der DAX um 0,36% zulegte, da die deutschen IFO-Geschäftsklimadaten im Dezember zum dritten Mal in Folge eine Verbesserung des Geschäftsklimas zeigten. Dennoch begrenzten anhaltende Rezessionsängste den Aufwärtstrend.

Wladimir Putin reiste zum ersten Mal seit √ľber drei Jahren nach Minsk, um sich mit Lukaschenko¬†zu treffen, was Bedenken √ľber eine m√∂gliche russische Offensive aus Wei√ürussland aufkommen lie√ü, obwohl dieses Szenario noch nicht von den USA oder Satellitendaten best√§tigt wurde. Antonio Guterres, der Generalsekret√§r der Vereinten Nationen, ist der Ansicht, dass es angesichts der Eskalation der Milit√§roperationen keine Chance auf Friedensgespr√§che in naher Zukunft gibt.

Alle drei großen US-Indizes werden niedriger gehandelt: Der Dow Jones notiert 0,20 % niedriger, während der S&P 500 und der Nasdaq um 0,65 % bzw. 1,20 % nachgeben, da die Sorgen um die Gesundheit der Weltwirtschaft und die Entwicklung der Zinssätze die Marktstimmung weiterhin belasten. 

Das USDCAD-W√§hrungspaar verzeichnete w√§hrend des heutigen Handels eine erh√∂hte Volatilit√§t. Das Devisenpaar befindet sich zwischen dem Hauptwiderstand bei 1,3695, der durch die obere Grenze der 1:1-Struktur und das 61,8%-Fibonacci-Retracement der Mitte Oktober 2022 gestarteten Abw√§rtswelle markiert wird, und der Unterst√ľtzung in Form des 50-SMA (gr√ľne Linie), der die B√§ren k√ľrzlich abwehren konnte. Es scheint, dass ein Ausbruch aus dieser Zone zu gr√∂√üeren Kursbewegungen f√ľhren k√∂nnte. Quelle: xStation5 von XTB

 

Die Tesla-Aktie stieg leicht an, nachdem Elon Musk sp√∂ttisch angek√ľndigt hatte, er werde nach den Ergebnissen der selbst initierten Umfrage zu seinem Verbleib als CEO von Twitter zur√ľcktreten.

Der WTI-Roh√∂lpreis stieg am Montag um mehr als 2,0 % und beendete damit einen zweit√§gigen R√ľckgang, da Peking auf einer wichtigen wirtschaftspolitischen Sitzung plant, den Verbrauch anzukurbeln, was Hoffnungen auf eine h√∂here Energienachfrage im weltweit gr√∂√üten Roh√∂limporteur weckt.

Der NATGAS-Preis brach angesichts w√§rmerer Wettervorhersagen und der Aussicht auf eine geringere Nachfrage um √ľber 11,0 % ein. Die EU-Beamten einigten sich auf eine Gaspreisobergrenze von 180 ‚ā¨/mwh (statt der urspr√ľnglich vorgeschlagenen 175 ‚ā¨/mwh), die am 15. Februar in Kraft treten wird.¬†

Die Edelmetalle gaben trotz des relativ schwachen US-Dollars leicht nach. Gold wird unter der Marke von $ 1800 gehandelt, während Silber die Marke von $ 23,00 testet.

Der Dollar-Index fiel am Montag auf 104,5, nachdem er in den letzten beiden Sitzungen um mehr als 1 % zugelegt hatte. Zu Beginn der Sitzung verlor der USD gegen√ľber dem Yen stark an Wert, nachdem berichtet wurde, dass Premierminister Kishida eine zehn Jahre alte Vereinbarung mit der Bank of Japan revidieren will, um das Inflationsziel von 2 % flexibler zu gestalten. Derzeit sind AUD und CHF die W√§hrungen mit der besten Performance, w√§hrend JPY und USD am meisten nachgeben.

Die wichtigsten Kryptowährungen gaben zu Beginn der neuen Woche leicht nach. Bitcoin fiel unter $16600, während Ethereum unter die psychologische Marke von $1200 fiel.

 

***

***

