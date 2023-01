Das war der Handelstag, 20.01.23 🔴 Wall Street erholt sich, beflügelt von Tech-Rallye

Die europ√§ischen Indizes beendeten den heutigen Handelstag h√∂her. Der DAX verzeichnete einen Wochenverlust von 0,4%, legte jedoch am Freitag um 0,76% zu. Die Stimmung wurde durch den Optimismus √ľber die "Wiederer√∂ffnung" (nach den COVID Lockdowns) Chinas gest√ľtzt.

Die chinesischen Beh√∂rden erkl√§rten, das Schlimmste im Kampf gegen COVID-19 sei √ľberstanden, und das vor den Feiertagen zum chinesischen Neujahrsfest, das am Freitag voraussichtlich der verkehrsreichste Tag seit Jahren sein wird.

Lagarde bekräftigte bei ihrem Auftritt auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos ihre hawkische Haltung. EZB Mitglied Holzmann erwartet mehrere Zinserhöhungen um mindestens 50 Basispunkte im ersten Halbjahr 2023

Der FTSE100 stieg um 0,30 %, während die britischen Einzelhandelsumsätze im Dezember um 1 % fielen und damit die Schätzungen der Analysten, die einen Anstieg um 0,5 % erwartet hatten, verfehlten.

Die wichtigsten Indizes an der Wall Street haben am Freitag einen Aufwärtstrend eingeschlagen, der vor allem von chinesischen Aktien und dem Technologiesektor getragen wurde. Der Dow Jones handelt 0,205 höher, während S&P500 und Nasdaq um 0,70% bzw. 1,3% zulegen.

Die Netflix-Aktie sprang um 7,0% nach oben, da die unerwartet hohen Abonnentenzahlen die schwachen Ergebnisse des vierten Quartals √ľberschatteten. Die M√§rkte begr√ľ√üten auch die Nachricht, dass Alphabet einen massiven Stellenabbau plant.

Die Aktie von Goldman Sachs fiel um √ľber 3,0%, da die FED die j√ľngsten Aktivit√§ten der Privatkundenabteilung von Goldman genauer unter die Lupe nehmen wird.

Die hawkishen Kommentare mehrerer FED-Mitglieder d√§mpften jedoch das Aufw√§rtspotenzial. Fed Mitglied Waller bef√ľrwortet eine Zinserh√∂hung um 25 Basispunkte auf der kommenden Sitzung, gefolgt von einer weiteren Straffung der Politik. Seiner Meinung nach muss die Fed die Zinsen hoch halten und darf sie bis Jahresende nicht senken.

Fed Mitglied George geht davon aus, dass der Inflationsdruck anhalten wird, während die Zinsen noch nicht auf einem restriktiven Niveau sind. Die Fed muss geduldiger sein, um festzustellen, ob sich die Inflation auf einem nachhaltigen Abwärtspfad befindet.

Williams ist derweil der Ansicht, dass die US-Notenbank ihre derzeitige Politik beibehalten muss, bis die Inflation wieder auf 2% gestiegen ist, sieht jedoch Anzeichen daf√ľr, dass der Inflationsdruck nachzulassen beginnt.

Die Verkäufe bestehender Häuser in den USA sind im Dezember erneut gesunken, allerdings weniger stark als erwartet

Der japanische Yen ist heute die Währung mit der schlechtesten Performance in den G10-Staaten, da der Leiter der BoJ in Davos erneut eine Reihe von dovishen Kommentaren abgab. Im Anschluss an seine Kommentare testete der USDJPY die 130,00-Marke, doch gelang es den Verkäufern, einige Verluste im weiteren Verlauf der Sitzung wieder auszugleichen.

Der √Ėlpreis ist heute sehr volatil und steigt derzeit um mehr als 1%, was durch positive Nachrichten aus China beg√ľnstigt wird. Gold gab von seinem j√ľngsten H√∂chststand bei $1938 je Unze nach, d√ľrfte aber die Woche √ľber $1.920 je Unze beenden. Silber konnte die Widerstandszone um $24,00 pro Unze nicht √ľberwinden.

Der NATGAS-Preis bewegt sich weiter nach unten und n√§hert sich trotz k√§lterer Wettervorhersagen der wichtigen Unterst√ľtzung um $ 3,0. Unterdessen stiegen die Gaspreise in Europa, da ein Anstieg der Temperaturen erwartet wird.

Auch auf dem Kryptow√§hrungsmarkt herrscht Aufbruchstimmung. Bitcoin kehrte zu den j√ľngsten H√∂chstst√§nden um $21300 zur√ľck, w√§hrend Ethereum sich dem psychologischen Widerstand bei $1600 n√§hert.

 

USDCAD gab gestern deutlich nach, da es den K√§ufern nicht gelang, die wichtige Widerstandszone bei 1,3520 zu durchbrechen, die durch fr√ľhere Preisreaktionen und das 38,25 Fibonacci-Retracement der im Oktober 2022 eingeleiteten Abw√§rtswelle markiert wird. Am Freitag brach das Paar unter die wichtige Unterst√ľtzung bei 1,3410, und wenn die aktuelle Stimmung anh√§lt, k√∂nnte die n√§chste Unterst√ľtzung bei 1,3320 in Gefahr sein. Quelle: xStation5 von XTB

