Das war der Handelstag, 20.04.23 🔴Tesla bricht nach Gewinn ein, Wall Street erholt sich von frühen Verlusten

Die US-Indizes handeln heute leicht schwächer, wobei die wichtigsten Wall-Street-Benchmarks bei Redaktionsschluss um 0,1-0,2 % nachgaben. Die Rückgänge waren zu Beginn der Sitzung viel tiefer, aber den Bullen gelang es, den größten Teil des Rückgangs wieder aufzuholen.

Die europäischen Börsenindizes beendeten den heutigen Handel überwiegend schwächer. Der britische FTSE 100 und der niederländische AEX schlossen jedoch leicht im Plus.

AUD und CHF sind die wichtigsten Währungen mit der besten Performance, während NZD und CAD am meisten nachgeben

Die Edelmetalle handeln höher, wobei Gold um 0,6 %, Silber um 0,1 % und Platin um 0,3 % zulegen. Palladium ist ein Nachzügler mit einem Rückgang von über 1 %.

Energierohstoffe geben nach, wobei die Ă–lpreise die durch die unerwartete OPEC+-AnkĂĽndigung einer ProduktionskĂĽrzung Anfang April entstandene PreislĂĽcke fast wieder schlieĂźen.

Kryptowährungen geben heute nach - Bitcoin fällt um 2,5%, Ethereum wird um 1,9% niedriger gehandelt und Dogecoin bricht um 5% ein

EZB-Protokoll zeigt, dass die Mehrheit der europäischen Zentralbanker bei der letzten Sitzung eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte befürwortet hat

Feds Mester sagte, die US-Notenbank nähere sich dem Ende ihres Zinserhöhungszyklus. Mester geht davon aus, dass die Zinssätze über 5 % angehoben und für einige Zeit dort gehalten werden.

Feds Williams sagte, er erwarte nach wie vor, dass die US-Wirtschaft in diesem Jahr eine positive BIP-Wachstumsrate erreichen werde

Medienberichten zufolge könnte US-Präsident Biden vor dem G7-Gipfel im Mai neue Investitionsbeschränkungen für China vorschlagen

Japanische Exporte stiegen im März um 4,3 % (2,6 % erwartet), während die Importe um 7,3 % (11,4 % erwartet) höher waren als im Vorjahr

Die People's Bank of China beließ die 1- und 5-jährigen Kreditzinsen unverändert bei 3,65% bzw. 4,60%

Die deutsche PPI-Inflation verlangsamte sich im März von 15,6 auf 7,5% (9,9% YoY erwartet)

US Philly Fed Index fĂĽr April fiel von -23,2 auf -31,3 (-19,2 erwartet)

US-Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung stiegen auf 245k (240k erwartet)

Die Verkäufe bestehender Häuser in den USA fielen im März um 2,4% auf 4,44 Millionen (4,50 Millionen erwartet)

Laut EIA-Bericht sind die Erdgasvorräte in den USA um 75 Mrd. Barrel angestiegen (erwarteter Anstieg: +69 Mrd. Barrel). Dies war der zweite Bestandsaufbau in Folge.

Tesla-Aktien wurden heute um rund 10 % niedriger gehandelt, nachdem das Unternehmen einen GewinnrĂĽckgang von ĂĽber 20 % im ersten Quartal 2023 und eine Verschlechterung der Margen gemeldet hatte

Der Dow Jones (US30) hat den größten Teil des Tagesrückgangs aufgeholt und versucht nun, wieder über die 34.000-Punkte-Marke zu kommen. Quelle: xStation5 von XTB

