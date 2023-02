Das war der Handelstag, 21.02.23 🔴 US-Aktien nach guten Wirtschaftsdaten unter Druck

Die wichtigsten Ereignisse des Handelstages

Tops & Flops and den Börsen

Aktien, Indizes &Â Rohstoffe des Tages

Die europäischen Indizes beendeten den heutigen Handelstag mit einem Minus von rund 0,5%, da die Aktivität des privaten Sektors in der Eurozone , Frankreich und Deutschland, unerwartet viel schneller als erwartet zunahm, angeführt von einem Aufschwung im Dienstleistungssektor, während die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe stärker schrumpfte, wie aus den vorläufigen S&P Global PMIs hervorgeht. Gleichzeitig verbesserten sich die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland den fünften Monat in Folge.

Lagarde wiederholte, dass die EZB beabsichtigt, die Zinsen im März um 50 Basispunkte anzuheben.

Der Dow Jones notiert 1,65% niedriger, und der S&P 500 und der Nasdaq 100 fielen um 1,60% bzw. 2%, da die schwachen Finanzprognosen von Walmart und Home Depot die BefĂĽrchtung verstärkten, dass Inflation und höhere Zinsen die Kaufkraft der US-Verbraucher zu beeinträchtigen beginnen.Â

DarĂĽber hinaus stĂĽtzten neue Daten die Argumente fĂĽr eine weitere Straffung der Zentralbankpolitik, was die Renditen von Staatsanleihen in die Höhe trieb und gleichzeitig Druck auf Technologie- und andere Wachstumswerte ausĂĽbte.Â

Die US-PMI-Indizes überraschten sehr positiv und zeigten, dass die Wirtschaft nicht auf eine Rezession zusteuert. Der PMI für das verarbeitende Gewerbe stieg auf 47,8 Punkte, während der PMI für den Dienstleistungssektor mit 50,5 Punkten wieder in den Wachstumsbereich zurückkehrte.

Die zunehmenden geopolitischen Spannungen wirkten sich ebenfalls negativ auf die Marktstimmung aus. Präsident Putin setzte ein Atomwaffenkontrollabkommen aus und sprach dem Westen neue Drohungen aus.

Die Inflation in Kanada verlangsamte sich stärker als erwartet auf 5,9% im Jahresvergleich, was darauf hindeutet, dass die BoC eine gute Entscheidung getroffen haben könnte, die Zinserhöhungen auszusetzen. Der CAD schwächte sich nach dieser Veröffentlichung ab.

Energierohstoffe werden schwächer gehandelt - Brent fällt um 0,8%, WTI wird um 0,9% niedriger gehandelt und die US-Erdgaspreise (Natgas) fallen um über 8% und bewegen sich auf die wichtige Unterstützung bei 2,0 $ zu.

Der Dollar-Index wurde am Dienstag um die 104-Marke gehandelt und hielt sich damit in der Nähe seines höchsten Standes seit sechs Wochen, während das EURUSD-ForexPaar auf ein neues Tagestief bei 1,0640 fiel.Â

Edelmetalle handeln uneinheitlich. Gold fiel um 0,6% und nähert sich der wichtigen Unterstützung bei $1830, während Silber den psychologischen Widerstand bei $22,00 nicht überwinden konnte.

Bitcoin konnte sich erneut nicht über der 25.000 $-Marke halten und fiel auf 24.500 $ zurück, während Ethereum um die lokale Unterstützung bei 1670 $ pendelte. Das britische Pfund ist heute die Währung mit der besten Performance der G10-Staaten. Die GBPUSD-Forexpaarung sprang über die Marke von 1,2100, nachdem der britische Einkaufsmanagerindex besser als erwartet ausgefallen war, was zu aggressiven Short-Eindeckungen führte. Dennoch gab der Kurs am Abend wieder nach, da es den Käufern nicht gelang, den Widerstand bei 1,2150 zu überwinden, der mit der oberen Grenze der 1:1-Struktur markiert ist. Solange sich das Paar unterhalb dieser Marke befindet, könnte sich die Abwärtsbewegung fortsetzen. Quelle: xStation5 von XTB

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte , stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.