Das war der Handelstag, 21.04.23 🔴PG steigt um 4%

Die Wall Street beendet die Woche mit gemischter Stimmung angesichts der Unternehmensgewinne und der Analyse von Wirtschaftsdaten, die Aufschluss ĂĽber Inflation, Wirtschaftswachstum und den Kurs der Federal Reserve geben sollen.

Der S&P 500 blieb relativ unverändert und wird zum Ende des heutigen Handelstages mit einer Veränderung von nahezu 0% gehandelt.

Der PMI in den USA fiel besser aus als erwartet. Der PMI fĂĽr das verarbeitende Gewerbe lag bei 50,4 gegenĂĽber den erwarteten 49 und PMI fĂĽr Dienstleistungen bei 53,7 vs. erwarteten 51.5. Dies bedeutet, dass die US-Wirtschaft weiterhin stark ist. Das verschafft der FED etwas Spielraum, um die Geldpolitik weiter zu straffen. Wie in der EU fiel der PMI fĂĽr den Dienstleistungssektor wesentlich besser aus als der fĂĽr das verarbeitende Gewerbe.

Der Dollar schwankte nach der Veröffentlichung der PMI-Daten in der EU und in den USA.

Die Renditen zweijähriger Staatsanleihen stiegen auf etwa 4,2 % und reagieren damit empfindlicher auf bevorstehende Entscheidungen der Fed.

Die Fed-Vertreter von Philadelphia und Cleveland äußerten sich zu den Zinssätzen, wobei letztere aufgrund der hohen Inflation Zinssätze von über 5 % befürworten.

Â

Tesla erhöhte die Preise für seine Model S und X Fahrzeuge in den USA

Procter & Gamble erhöhte seine Umsatzprognose für das im Juni endende Geschäftsjahr und begründete dies mit höheren Preisen und einem leichten Anstieg der Nachfrage nach einigen Produkten. Die Aktien von PG.US legen um 4 % zu.

Der Markt wird wahrscheinlich in einer engen Handelsspanne bleiben, so Carol Schleif, Chief Investment Officer bei BMO Family Office.

Bitcoin hat den dritten Tag in Folge verloren. Der stärkere Dollar hat risikoreiche Anlagen, darunter auch Bitcoin, nach unten getrieben. Der CEO von Coinbase, Brian Armstrong, hat angedeutet, dass das Unternehmen die USA verlassen könnte, was Bedenken ĂĽber den schrumpfenden globalen Kryptomarkt geweckt hat.Â

