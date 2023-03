Das war der Handelstag, 22.03.23 🔴 Fed nähert sich der Zinsspitze einen Schritt - US Dollar geschwächt

Die wichtigsten Ereignisse des Handelstages

Die Fed-Entscheidung war wie √ľblich das wichtigste makro√∂konomische Ereignis des heutigen Tages:

Die Federal Reserve beschloss wie erwartet eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte.

Die Fed ließ das QT-Programm unverändert, behielt aber die Zinsprognose von 5,1% unverändert bei.

Die veränderte Kommunikation der Fed steht im Zusammenhang mit den Problemen im Bankensektor. Die Fed räumt ein, dass die Verschärfung der Kreditbedingungen eine Verschärfung der monetären Bedingungen darstellt.

Allerdings schließt die Fed Zinssenkungen in diesem Jahr aus.

Die Fed ist der Ansicht, dass die derzeitige Politik angemessen ist.

Dies könnte eine letzte Anhebung im Mai bedeuten.

Nach Ansicht der Fed sind die derzeitigen Liquiditätsmaßnahmen ausreichend. Das Bankensystem ist widerstandsfähig, und es gibt keine weit verbreiteten Probleme im System.

Als Reaktion darauf kam es zu einer deutlichen Abschwächung des US-Dollars.

EURUSD stieg bis auf die Marke von 1,0900.

An der Wall Street wurden dagegen starke Kursgewinne verzeichnet. Der Nasdaq / US100 durchbrach deutlich die Marke von 13.000 Punkten und der S&P 500 / US500 √ľberschritt die Marke von 4.050 Punkten.

Die Roh√∂lvorr√§te stiegen um 1,12 Millionen BRK, w√§hrend ein R√ľckgang um 1,4 Millionen BRK erwartet wurde. Der √Ėlpreis legte heute um mehr als 2 % zu und machte damit die j√ľngsten, durch die Unsicherheit bedingten Verluste beim √Ėl wieder wett. WTI steigt wieder √ľber 70 $ pro Barrel. Es wird erwartet, dass die OPEC+ trotz der j√ľngsten starken Preisr√ľckg√§nge keine gr√∂√üeren √Ėlf√∂rderk√ľrzungen in Erw√§gung ziehen wird.

Die britische Inflationsrate fiel mit 10,4% h√∂her aus als erwartet, was zu einer deutlichen St√§rkung des Pfunds seit Beginn der heutigen Sitzung f√ľhrte.

Ein schwächerer Dollar im Gefolge der Maßnahmen der Fed ließ den Goldpreis wieder in Richtung 1.970 USD pro Unze steigen

Der Euro erhielt Unterst√ľtzung von Ger√ľchten, wonach die EZB der Ansicht ist, dass die j√ľngsten Stabilit√§tsma√ünahmen f√ľr den Bankensektor die Grundlage f√ľr weitere Zinserh√∂hungen bilden sollten. Lagarde hingegen sprach davon, dass die EZB nicht gezwungen sei, die Zinsen sowohl zu erh√∂hen als auch zu senken oder unver√§ndert zu lassen.

EURUSD testete den Bereich um 1,0900 angesichts der Erwartungen einer baldigen Zinserhöhung in den USA. 

