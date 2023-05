Das war der Handelstag, 22.05.23 🔴 Die Wall Street tendiert seitwärts, während NATGAS um 7% fällt!

Die wichtigsten Ereignisse des Handelstages

Tops & Flops and den Börsen

Aktien, Indizes & Rohstoffe des Tages

Vor dem entscheidenden Treffen zwischen US-Pr√§sident Joe Biden und dem republikanischen Sprecher des Repr√§sentantenhauses Kevin McCarthy, bei dem es um die Beseitigung von Hindernissen bei den Verhandlungen √ľber die Schuldenobergrenze geht, schwanken die US-Aktien.

Die wichtigsten Indizes der Wall Street haben sich kaum verändert. Der S&P 500 / US500 gewinnt 0,15% auf 4.215 Punkte und der Nasdaq / US100 0,40% auf 13.900 Punkte.

Die Aktien der Regionalbank PacWestBancorp (PACW.US) legen zu, nachdem das Unternehmen den Verkauf eines Portfolios von 74 Immobilienbaudarlehen mit einem ausstehenden Saldo von rund 2,6 Mrd. USD an Kennedy-Wilson Holdings gemeldet hat.

Die Aktien von Micron Technology (MU.US) geben nach, nachdem die chinesische Aufsichtsbeh√∂rde f√ľr Cybersicherheit bekannt gegeben hat, dass die Produkte des Unternehmens eine Cybersicherheitspr√ľfung nicht bestanden haben. Folglich wird die Verwendung von Micron-Produkten in kritischen Infrastrukturprojekten in China, der zweitgr√∂√üten Volkswirtschaft der Welt, verboten.

Die Renditen kurzfristiger Staatsanleihen stiegen an, was auf die Unsicherheit der Märkte und potenzielle Inflationssorgen hinweist, und die Rendite 10-jähriger Anleihen stieg auf 3,70%.

Heute äußerten sich die FED-Mitglieder Bullard, Bostic, Daly und Barking zu den aktuellen makroökonomischen Aussichten. Die Kommentare waren uneinheitlich, aber eher hawkish als dowish. 

Der Chef der St. Louis Fed, James Bullard, ist f√ľr seine hawkistische Sicht der US- Geldpolitik bekannt.¬†

James Bullard erklärte heute, dass weitere Zinserhöhungen in den USA möglich und gerechtfertigt seien. Raphael Bostic zieht es vor, die Zinssätze im nächsten Monat unverändert zu belassen, da er die Auswirkungen der derzeitigen Maßnahmen abwarten möchte. 

Thomas Barkin h√§lt sich f√ľr die Juni-Sitzung alle Optionen offen, da er von der m√∂glichen abk√ľhlenden Wirkung fr√ľherer Zinserh√∂hungen und strengerer Kreditstandards nicht √ľberzeugt ist.

Mary Daly r√§t von voreiligen Entscheidungen √ľber den Straffungszyklus f√ľr den Rest des Jahres ab und hebt die Bedeutung eines m√∂glichen R√ľckgangs der Kreditvergabe der Banken hervor.

Finanzministerin Yellen betonte die Dringlichkeit einer Einigung √ľber die Anhebung des Schuldenlimits und wies darauf hin, dass die Chancen gering seien, dass die USA alle ihre Rechnungen bis Mitte Juni bezahlen k√∂nnten, was zu Bedenken und Volatilit√§t an den M√§rkten f√ľhren k√∂nnte.

Das Währungspaar EUR/USD stand in den letzten Wochen unter Druck, doch am vergangenen Freitag zeigten die Bullen wieder Anzeichen von Stärke.

***

Besonders niedrige Spreads   DURCHGEHEND  in der langen Handelszeit von 08 bis 22 Uhr!

¬† ¬†in der langen Handelszeit von 08 bis 22 Uhr! Keine zus√§tzliche Ordergeb√ľhr/Orderkommission!

Mini CFDs, Trading ab 0,01 Kontrakten

Besonders präzise Kursstellung & Charting , basierend auf den Index-Futures

, basierend auf den Index-Futures Handeln mit dem TESTSIEGER 2023 in Deutschland, Trading mit XTB

***

Die Industriemetalle waren aufgrund der Besorgnis √ľber die wirtschaftliche Erholung Chinas nach der Covid-19-Pandemie auf breiter Front schw√§cher, Kupfer ist um 1,32% und Zink um 2,26% gefallen.

Bei den Energierohstoffen gab es zu Wochenbeginn keine nennenswerten Entwicklungen. Die Roh√∂lpreise blieben stabil, da der Markt auf aktuelle Informationen zu den laufenden Verhandlungen √ľber die US-Schuldenobergrenze wartete. Obwohl das geringere Angebot aus Kanada und von den OPEC+-Produzenten f√ľr Unterst√ľtzung sorgte, wurden diese Gewinne durch die St√§rke des Dollars wieder aufgehoben. √Ėl.WTI steigt um 0,¬†% auf 72,40 $ pro Barrel.¬†

NATGAS st√ľrzt um mehr als 7% ab, was wahrscheinlich auf eine erh√∂hte Produktion und revidierte Prognosen zur√ľckzuf√ľhren ist, die f√ľr die kommende Woche eine geringere Nachfrage als zuvor erwarten lassen. Trotz der Tatsache, dass Stromerzeuger in den letzten Wochen aufgrund der geringeren Windenergie mehr auf Erdgas f√ľr die Stromerzeugung angewiesen waren und die Gasexporte aus Kanada aufgrund der Waldbr√§nde in Alberta geringer ausfielen als √ľblich, ging der Preis zur√ľck.

Der Markt f√ľr Kryptow√§hrungen bewegt sich seitw√§rts, ohne nennenswerte Bewegungen in irgendeine Richtung. Bitcoin¬†handelt 0,40% h√∂her bei 26.800 $ und ETH 0,65 % h√∂her bei 1.812 $.

Der NATGAS-Preis f√§llt um √ľber 7 % und macht die Gewinne der letzten Woche zunichte, H1-Zeitrahmen, Quelle:¬†xStation5¬†von XTB

 

HANDELN beim TESTSIEGER 2023:

Der  Testsieger  bei den CFD Brokern 2023 bei Brokerwahl.de ist XTB

bei den CFD Brokern 2023 bei Brokerwahl.de ist XTB √úber 66.000 Trader haben abgestimmt!

Bester Service, beste Spreads und beste Technik

√úberzeugen Sie sich selbst und handeln Sie beim Besten CFD Broker Deutschlands laut Brokerwahl

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Ver√∂ffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einsch√§tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bed√ľrfnisse bestimmter Personen verfasst. Ver√∂ffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzm√§rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzm√§rkte , stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und k√∂nnen auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht f√ľr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Ver√∂ffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten √ľberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten k√∂nnen, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.