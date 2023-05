Das war der Handelstag, 24.05.23 🔴 FOMC-Protokoll bringt keine Bewegung auf die Märkte; Schuldenobergrenze im Fokus

Die wichtigsten Ereignisse des Handelstages

Tops & Flops and den Börsen

Aktien, Indizes &Â Rohstoffe des Tages

Das FOMC-Protokoll entpuppte sich als ein "Nicht-Ereignis".

Das Dokument spiegelt weitgehend die Erklärung des FOMC und die Pressekonferenz von Powell wider. Es enthielt jedoch die Aussage, dass die Fed-Mitarbeiter weiterhin eine leichte Rezession gegen Ende des Jahres für wahrscheinlich halten.

Die Indizes an der Wall Street wurden heute niedriger gehandelt, da die Verhandlungen ĂĽber die Schuldenobergrenze noch immer zu keiner Einigung gefĂĽhrt haben.

S&P 500, Dow Jones und Nasdaq handeln jeweils rund 0,8% niedriger, während der Small-Cap-Index Russell 2000 zu den größten Nachzüglern gehört (-1,5%).

Der Sprecher des US-Repräsentantenhauses, McCarthy, sagte, dass die Republikaner eine Reihe von Zugeständnissen in Bezug auf die Schuldenobergrenze angeboten haben, aber es gibt eine Reihe von Themen, bei denen die beiden Seiten noch weit auseinander liegen.

JPMorgan schätzt das Risiko eines Scheiterns der Einigung über die Schuldenobergrenze vor dem X-Termin auf 25% ein und geht von einem weiteren Anstieg aus.

Die europäischen Aktienindizes brachen heute ein, wobei der deutsche DAX um 1,9%, der britische FTSE 100 und der französische CAC40 um jeweils 1,7% und der niederländische AEX um 1,5% fielen.

Fed Mitglied Waller sagte, er würde eine Zinserhöhung im Juni oder Juli befürworten, da die Unsicherheit über die Lage im Bankensektor ein Abwarten bis Juni rechtfertige.

Der NZD sank, nachdem die RBNZ heute eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte angekündigt hatte. Die Entscheidung entsprach zwar den Markterwartungen, aber die RBNZ erklärte, dass die Zinssätze in Neuseeland ihren Höchststand erreicht hätten, was einen Einbruch der Währung auslöste.

Die RBNZ erklärte außerdem, dass die Politik noch einige Zeit restriktiv bleiben wird und dass Zinssenkungen in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 möglich sind.

Die VPI-Kerninflation im Vereinigten Königreich beschleunigte sich im April unerwartet von 6,2 auf 6,8% (erwartet. 6,2%) und erreichte damit den höchsten Stand seit März 1992. Der Gesamt-VPI verringerte sich von 10,1 auf 8,7% (erw. 8,2% im Jahresvergleich).

Der Anstieg des Kern-VPI im Vereinigten Königreich ließ die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung durch die BoE steigen. Die Märkte rechnen nun mit Zinserhöhungen um 25 Basispunkte bei den nächsten beiden Sitzungen und einer kumulativen Straffung um fast 100 Basispunkte bis Ende 2023.

Der deutsche IFO-Index fiel im Mai von 93,4 auf 91,7 (Erw.. 93,0). IFO-Ă–konomen warnten, dass die deutsche Wirtschaft im 2. Quartal 2023 auf eine Stagnation zusteuert.

Der EIA-Bericht zeigte einen massiven Abbau der US-Ölvorräte um 12,45 Millionen Barrel (exp. +0,8 mb). Die Benzinbestände fielen um 2,05 Mio. Barrel (exp. -1,1 mb), während die Destillatbestände um 0,56 Mio. Barrel sanken (exp. +0,4 mb).

NVIDIA wird heute nach Börsenschluss an der Wall Street seine Ergebnisse veröffentlichen.

Öl wird 0,5% höher gehandelt, unterstützt durch einen positiven EIA-Bericht zu den US-Ölbeständen.

Steigende US-Renditen setzen Edelmetalle unter Druck - Gold fällt um 0,5%, Silber wird 1,3% niedriger gehandelt und Platin bricht um 1,4% ein.

Kryptowährungen werden inmitten einer allgemeinen Zunahme der Risikoaversion niedriger gehandelt. Bitcoin fällt um 3,4%, Ethereum wird um 3,2% niedriger gehandelt, während Dogecoin um 3,1% fällt.

USD und EUR sind die Währungen mit der besten Performance, während NZD am meisten zurückbleibt.

Der NZDUSD verzeichnete heute eine massive Abwärtsbewegung, da der USD von steigenden Renditen profitierte und der NZD nach der Ankündigung der RBNZ-Zinserhöhungspause einbrach. Das Paar stürzte unter die Unterstützungszone, die durch den gleitenden 200-Session-Durchschnitt und das 38,2%-Retracement markiert wird, und erreichte ein 2,5-Monats-Tief. Quelle: xStation5 von XTB

