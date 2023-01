Das war der Handelstag, 26.01.23 🔴 US-BIP-Daten und Teslas optimistischer Ausblick beflügeln die Stimmung

Die europäischen Indizes beendeten den heutigen Handelstag höher, wobei der DAX um 0,34% zulegte, da eine Reihe positiver Gewinnmeldungen von groĂźen europäischen Technologie- und Finanzunternehmen veröffentlicht wurden.Â

Die US-Indizes schwanken zwischen Gewinnen und Verlusten, da der Markt die jĂĽngsten Daten aus der US-Wirtschaft nicht verdauen kann. Derzeit notieren alle wichtigen Wall Street-Indizes in der Hoffnung auf eine "weiche Landung" höher.Â

Aus dem BIP-Bericht geht hervor, dass die US-Wirtschaft im vierten Quartal 2022 stärker als erwartet gewachsen ist, was ihre Widerstandsfähigkeit gegenĂĽber höheren Kreditkosten unterstreicht und die Sorgen vor einer tiefen Rezession verringert. Gleichzeitig ĂĽbertrafen auch die Aufträge fĂĽr langlebige GĂĽter die Erwartungen, und die wöchentlichen Anträge auf ArbeitslosenunterstĂĽtzung fielen unerwartet auf ein Neunmonatstief. Dennoch stieg der persönliche Verbrauch weniger stark als erwartet.Â

Morgen am Freitag wird sich die Aufmerksamkeit der Märkte auf den von der Fed bevorzugten Inflationsindikator - die persönlichen Kernverbrauchsausgaben (PCE) - richten.

Tesla-Aktien stiegen um 10,0%, nachdem der Hersteller von Elektrofahrzeugen einen Rekordumsatz und ein besser als erwartetes Quartalsergebnis gemeldet hatte. CEO Elon Musk sagte, dass Tesla in der Lage sein könnte, dieses Jahr 2 Millionen Autos zu produzieren.

Die Aktien von IBM (IBM.US) fielen am Donnerstag um fast 5,0%, obwohl Big Blue" solide Quartalszahlen vorlegte und plant, 3.900 Mitarbeiter zu entlassen.

Intel und Visa werden heute nach Börsenschluss berichten.

Energierohstoffe handeln uneinheitlich. Die Natgas/Erdgaspreise fielen zum ersten Mal seit 19 Monaten unter 3 $, obwohl die US-Lagerbestände stärker als erwartet zurückgingen. Unterdessen stiegen WTI und Brent um 1,10% bzw. 1,30% und bewegen sich auf ihre jüngsten Höchststände zu.

Edelmetalle gaben angesichts des stärkeren Dollars und höherer Treasury-Renditen nach. Gold zog sich von der wichtigen Widerstandszone um die $1950 zurĂĽck und testete die lokale UnterstĂĽtzung bei $1920.Â

Der USD legte nach der Veröffentlichung des US-Datenpakets zu. Zu Beginn der Sitzung gelang es EURUSD erneut nicht, den wichtigen Widerstand bei 1,0930 zu überwinden, während das USDCAD-Forexpaar kurzzeitig auf 1,3300 und damit auf den niedrigsten Stand seit Mitte November fiel.

Auf dem Markt für Kryptowährungen herrschte eine positive Stimmung. Bitcoin kehrte über den Hauptwiderstand bei $23000 zurück, während Ethereum über die Marke von $1600 sprang.

US-BIP-Daten und Teslas optimistischer Ausblick beflĂĽgeln die Stimmung.

USDCAD fiel nach der Veröffentlichung der neuesten US-BIP-Zahlen stark ab, jedoch konnten die Verkäufer das Momentum nicht aufrechterhalten und das Paar erholte sich im weiteren Verlauf der Sitzung von seinen Verlusten. Solange sich der Preis über der Unterstützungszone um 1,300 - 1,3320 hält, könnte ein weiterer Aufwärtsimpuls in Richtung der jüngsten Höchststände bei 1,3520 erfolgen. Quelle: xStation5 con XTB

