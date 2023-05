Das war der Handelstag, 29.05.23 🔴 Märkte warten auf die Wall Street. Nikkei fällt von 30-Jahres-Hoch

Die wichtigsten Ereignisse des Handelstages

Tops & Flops and den Börsen

Aktien, Indizes &Â Rohstoffe des Tages

Der Pfingstmontag verlief erwartungsgemÀss ruhig, was mit der Abwesenheit von Anlegern aus den USA (Memorial Day) und dem fehlenden Handel in vielen anderen LÀndern zu tun hatte.

Die Kontrakte fĂŒr die wichtigsten Indizes in den USA stiegen bei geringem Handelsvolumen leicht an - die endgĂŒltige Reaktion des Marktes auf die vorlĂ€ufige Einigung zur Anhebung des Schuldenlimits wird erst morgen bekannt sein.Â

Der NIKKEI-Index (JAP225) konnte seine euphorische Dynamik nicht aufrechterhalten und fiel leicht zurĂŒck; der japanische Index befindet sich aber auf einem Niveau, das er seit Juli 1990 nicht mehr erreicht hatte. Das Wachstum in Japan wird von Aktien von Halbleiterunternehmen und einem schwĂ€cheren JPY angeheizt.

Die wichtigsten europĂ€ischen Aktienindizes begannen den heutigen Handelstag höher, gaben ihre Gewinne jedoch schnell wieder ab und die meisten Benchmarks verzeichneten RĂŒckgĂ€nge.

Am Ende verlor der DAX (DE30) 0,2%, Àhnlich wie der CAC40. Auf dem deutschen Aktienmarkt verlor die Aktie von Borussia Dortmund fast 27%.



Die VolatilitĂ€t am Devisenmarkt hielt sich heute ebenfalls in Grenzen. Die beste Performance unter den G10-WĂ€hrungen erzielte der Australische Dollar, der gegenĂŒber dem USD um 0,3% zulegte.

AUDUSD-Notierungen versuchen, sich von dem Abschlag der letzten Woche zu erholen, dennoch bleibt der wichtigste mittelfristige Widerstand hier die Zone 0,6560-0,6570, und solange der cus nicht darĂŒber zurĂŒckkehrt, gilt die AbwĂ€rtstrendstimmung.

Die EURUSD-Notierungen bleiben unter der wichtigen horizontalen Zone von 1,0740, was zu einer Vertiefung des seit Anfang des Monats andauernden Ausverkaufs fĂŒhren könnte.

Der starke Dollar hat die Gold- und Silberpreise in letzter Zeit unter Druck gesetzt. Heute setzt sich der AbwÀrtstrend bei den Edelmetallen fort, wobei GOLD unter $1.950 pro Unze und Silber bei $23,2 gehandelt wird.

Natgas / Erdgas verzeichnete einen weiteren RĂŒckgang, verlor 2,7% und schloss bei $ 2,35 pro mmbtu. Der Ölpreis blieb relativ ruhig, wobei die ÖL-Kontrakte in den letzten Stunden des Handelstages auf ĂŒber 77 $ pro Barrel stiegen.

Die VolatilitĂ€t der KryptowĂ€hrungen nahm leicht zu, nachdem Bitcoin mit einem Anstieg auf die Nachricht ĂŒber die Schuldengrenze reagierte. Die grĂ¶ĂŸte der KryptowĂ€hrungen konnte sich jedoch nicht ĂŒber der Marke von 28.000 $ halten.

SILBER befindet sich nun unterhalb einer wichtigen kurzfristigen Widerstandszone. Die Zone von $23,32-$23,42 ergibt sich aus dem lokalen Tief und der oberen Grenze des 1:1-Systems. Sollte sich die AbwĂ€rtsstimmung fortsetzen, sollte das Niveau von 22,25 $ als nĂ€chstgelegene UnterstĂŒtzung betrachtet werden. Quelle: xStation5 von XTB

