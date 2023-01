Das war der Handelstag, 30.01.23 🔴 Schwacher Start in die Woche für globale Aktien

Die europ├Ąischen Indizes beendeten den heutigen Handelstag schw├Ącher, wobei der DAX um 0,1% nachgab und von den Technologiewerten nach unten gezogen wurde.┬á

Die deutsche Wirtschaft schrumpfte im vierten Quartal 2022 unerwartet, und die spanische Inflation beschleunigte sich im Januar von einem 13-Monats-Tief im Dezember. 

Der Dow Jones notiert am Montag um 0,30% niedriger, w├Ąhrend der S&P 500 und der Nasdaq 100 um 0,9% bzw. 1,6% sanken, da sich die Anleger auf eine interessante Woche mit den Ergebnissen von vier US-Megatech-Unternehmen (Meta, Alphabet, Amazon und Apple) und Zinsentscheidungen der FED, der EZB und der BoE vorbereiteten.┬á

Die Aktien von Alibaba st├╝rzten um ├╝ber 7% ab, nachdem bekannt wurde, dass der chinesische E-Commerce-Riese seinen Hauptsitz ins Ausland verlegen will. Das Unternehmen dementierte diese Spekulationen.

Energierohstoffe werden am Montag unter Druck gehandelt. Die ├ľlpreise fielen um ├╝ber 2%, da die russischen ├ľlproduzenten trotz westlicher Sanktionen und Preisobergrenzen aufgrund der robusten Nachfrage aus Asien Exportgesch├Ąfte abschlie├čen konnten.┬á

Erdgas fiel kurzzeitig um 10% und testete die Marke von $ 2,56, nachdem die j├╝ngsten Wettervorhersagen auf milderes Wetter in den meisten Teilen der USA in den n├Ąchsten Tagen hindeuteten.

Gold zog sich angesichts des st├Ąrkeren Dollars und der h├Âheren Treasury-Renditen erneut auf die wichtige Unterst├╝tzung bei $1920 zur├╝ck.

Der Dollar ist die W├Ąhrung mit der besten Performance unter den G10. Der Greenback legte gegen├╝ber den Antipodenw├Ąhrungen, dem Yen und dem Pfund deutlich zu. EURUSD n├Ąhert sich der wichtigen Unterst├╝tzung bei 1,0835.

Auf dem Kryptomarkt ist Verkaufsdruck zu beobachten. Bitcoin fiel um fast 5% und n├Ąherte sich der Unterst├╝tzung bei 22700 $, w├Ąhrend Ethereum von seinem j├╝ngsten H├Âchststand bei 1650 $ fiel und die 1525 $-Marke testete.

USDCAD prallte von der wichtigen Unterst├╝tzung bei 1,3300 ab und startete am Montag eine beeindruckende Erholungsbewegung. Sollte sich die derzeitige Stimmung durchsetzen, k├Ânnte der entscheidende Widerstand bei 1,3410 in Gefahr sein. Quelle: xStation5 von XTB

