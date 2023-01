Das war der Handelstag, 31.01.23 🔴 US-Aktien steigen im Vorfeld der Leitzinsentscheidungen

Die wichtigsten europäischen Indizes Europas beendeten die Sitzung leicht höher, wobei der DAX ähnlich wie der CAC40 symbolische 0,01% zulegte, während der Londoner FTSE100 0,17% verlor.

Die Wirtschaft der Eurozone wuchs im vierten Quartal 2022 unerwartet um 0,1% und damit so wenig wie seit den ersten drei Monaten des Jahres 2021 nicht mehr.Â

Die wichtigsten Indizes an der Wall Street machten ihre anfänglichen Verluste nach der Veröffentlichung der US-Lohndaten wieder wett: Der Dow Jones notierte 0,45% höher, während der S&P500 und der Nasdaq um 0,80% bzw. 1,10% zulegten. Die Märkte verdauten eine Reihe gemischter Quartalsergebnisse von fĂĽhrenden US-Unternehmen, darunter McDonalds, Pfizer, Caterpillar und GM, und bereiten sich auf die morgige Fed-Entscheidung vor.Â

Unterdessen verstärkten neue Daten die Erwartung, dass die FED die Zinsen am Mittwoch nur um 25 Basispunkte anheben wird. Der Bericht des Bureau of Labor Statistics deutete auf eine weitere Verlangsamung der Arbeitskosten hin, während der Chicago PMI und der US Conference Board Consumer Confidence Index im Januar rückläufig waren.

Morgen wird sich die Aufmerksamkeit der Märkte neben der FED auf den ADP-Bericht richten, der einen letzten Hinweis auf den NFP-Bericht vom Freitag geben wird. Meta wird seine Quartalsergebnisse nach Börsenschluss veröffentlichen, was zusätzliche Informationen über den Zustand des US-Tech-Sektors liefern könnte.

Die US-Regierung sagt, dass Russland den Atomwaffensperrvertrag verletzt hat, indem es Inspektionen behindert hat, laut der Zewitung WSJ, Wall Street Journal.

Â

Der Greenback legte zu Beginn des heutigen Handels in Europa zu, und die EURUSD-Forexpaarung testete die wichtige Unterstützung um 1,0800. Die Stimmung änderte sich jedoch noch vor dem Mittag und der Dollar begann sich abzuschwächen, so dass das Hauptwährungspaar den Widerstand bei 1,0860 überwinden konnte.

Der Schweizer Franken war während des heutigen Handelstages der Top-Performer unter den G10-Währungen und legte gegenüber der US-Währung um mehr als 0,7% zu. Das USDCHF-Paar kehrte unter die Marke von 0,9200 zurück, was theoretisch den Weg zu den Tiefstständen von Mitte Januar bei 0,9085 ebnet.

Die Edelmetalle gaben zu Beginn der Dienstagssitzung angesichts des stärkeren Dollars deutlich nach. In der zweiten Tageshälfte gewannen die Käufer jedoch die Kontrolle zurück. Gold stoppte seinen Rückgang knapp über der Unterstützung bei $1900 und nähert sich derzeit der $1930-Marke, während Silber die $23-Marke testete, um dann schnell wieder in Richtung $23,70 zu steigen.

Die wichtigsten Kryptowährungen werden heute höher gehandelt, da die Käufer versuchen, die gestrigen starken Verluste auszugleichen. Ethereum und Bitcoin stiegen um rund 2%, während Dogecoin um über 9% zulegte.

USDCHF - Auf dem D1-Intervall könnte sich ein potenzielles rückläufiges Engulfing-Muster bilden, das in der Regel eine Abwärtsbewegung ankündigt. Der Kurs prallte auch an der oberen Grenze des Abwärtskanals ab, was die rückläufige Stimmung zusätzlich unterstützt. Quelle: xStation5 von XTB

Â

Gratis Konto, Gratis investieren*, Gratis Aktie!

Handeln Sie mit XTB gratis* - ohne Orderkommission - Aktien aus Deutschland, EU und den USA

*Bis zu einem monatlichen Handelsumsatz von 100.000 Euro streichen wir die Orderkommission komplett (wenn Sie darüberhinaus handeln, berechnen wir erst ab dann 0,2 % vom Handelsvolumen je Transaktion, Min. 10 Euro)

Allianz, Tesla, Amazon, Apple, Nestle, , Netflix, Bayer, Deutsche Bank, Lufthansa oder Ihr Lieblinsunternehmen.

Investieren Sie mit XTB.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte , stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.