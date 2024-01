DAX 40 Ausblick: EZB lässt Leitzins bei 4,5 Prozent - Lagarde lässt aufhorchen

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat wie erwartet am Donnerstagnachmittag nicht an den berüchtigten Zinsschrauben gedreht und das Leitzinsniveau bei 4,5 Prozent belassen. Indes ließ sich EZB-Präsidentin Christine Lagarde nicht wirklich in die Karten schauen.

Christine Lagarde lässt sich nicht in die Karten blicken – Zinssenkungen weiterhin offen

Mit 4,50 Prozent notiert der Leitzins in der Eurozone weiterhin auf dem höchsten Stand seit Einführung des Euros im Jahr 1999. Bereits im Oktober und Dezember hatte die EZB die Füße stillgehalten. Hintergrund für die Pause ist nicht zuletzt der Rückgang des Preisdrucks. Im Dezember lag die Teuerung bei 2,9 Prozent. Im Herbst 2022 waren die Verbraucherpreise noch über zehn Prozent angestiegen (per Jahresmonatsvergleich).