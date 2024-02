DAX 40 Wochenausblick: Anleger hoffen auf Fortsetzung des NVIDIA-Booms

Heute im Fokus

RWE will Solaranlagen an Autobahnen bauen. Google-Chef für globales KI-Regelwerk. Anklage wegen Insiderhandels nach belauschten Homeoffice-Gesprächen über BP-Deal. Heizen, Strom, Tanken immer teurer: Verbraucher zahlen massiv mehr für Energie. Saint-Gobain übernimmt CSR für Milliardenbetrag. Stellantis beliefert Ayvens mit bis zu 500.000 Fahrzeugen. Jefferies passt NEL-Bewertung nach unten an. Rüstungs-Titel profitieren weiter von Rüstungs-Rally.