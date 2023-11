DAX 40 Wochenausblick: Kampf um 16.000-Punkte-Marke - EU-Inflation im Fokus

In der neuen Handelswoche dürfte die Hoffnung auf global sinkende Kapitalmarktzinsen dies- und jenseits des Atlantiks Anleger weiterhin bei Laune halten. Angesichts ambitionierter Kurshöhen wächst allerdings die Gefahr von Gewinnmitnahmen. Im Blick stehen in den kommenden fünf Tagen neue Inflationsdaten für die Eurozone sowie Reden durch Notenbank-Vertreter.

Rückläufige Teuerungsraten nähren Zinssenkungsfantasien

Die Zuversicht auf ein Ende im Zinserhöhungszyklus hat in Anlegerkreisen in den vergangenen Wochen zusehends den Appetit auf Wertpapiere forciert. So lag der Deutschland 40 am vergangenen Freitag wieder über der vielerorts beachteten 16.000-Punkte-Marke und damit auf dem höchsten Stand seit August.