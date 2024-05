DAX 40 Wochenausblick: „PCE-Daten“ im Fokus - Geldpolitik bleibt bestimmende Thematik

In der neuen Handelswoche dürften Anleger weiterhin die geldpolitischen Entwicklungen dies- und jenseits des Atlantiks im Auge behalten. Neben neuen Reden durch Fed-Vertreter sollten die sogenannten „PCE-Daten“ gen Wochenschluss über Wohl und Wehe entscheiden. Feiertagsbedingt bleiben die Börsenpforten in den USA wegen des Memorials Days allerdings am heutigen Montag geschlossen.

ifo-Index stagniert – Aussichten hellen sich aber auf

Hierzulande fiel der vielerorts beachtete ifo-Geschäftsklimaindex für den Monat Mai mit 89,3 Punkten schwächer aus als gedacht (90,4 Punkte), welcher damit im Vergleich zum Vormonat stagniert. Dreimal in Serie hatte das Konjunkturbarometer zuletzt zulegen könnten. Während die aktuelle Geschäftslage schlechter als zuletzt bewertet wird, haben sich die Aussichten für die nächsten Monate aufgehellt. „Die deutsche Wirtschaft arbeitet sich schrittweise aus der Krise heraus“, hieß es vom ifo-Institut.

