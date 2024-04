DAX 40 Wochenausblick: Rekordjagd könnte sich fortsetzen - Non-Farm Payrolls im Fokus

Die jüngste Rekordjagd könnte sich hierzulande auch in der verkürzten Handelswoche nach Ostern weiter fortsetzen. Neben frischen Konjunkturdaten und zahlreichen Reden durch diverse Fed-Vertreter gilt die Aufmerksamkeit dem offiziellen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag.

Börsenpforten bleiben Ostermontag weiter geschlossen – Anleger dürften PCE-Daten nach geldpolitischen Hinweisen abklopfen

Feiertagsbedingt (Ostermontag) bleiben die Börsenpforten in Frankfurt am Main am heutigen Montag geschlossen. Spannend dürfte am Dienstag zunächst sein, wie Anleger auf die bereits am Freitag veröffentlichten US-Preisdaten reagieren werden.

