DAX 40 Wochenausblick: „Shutdown“ in den USA abgewendet - Anleger hoffen auf Trendwende

In der neuen Handelswoche dürften Börsianer auf eine Erholungsrallye hoffen. Nachlassende Inflationsraten und die damit verbundene Aussicht auf sinkende Kapitalmarktzinsen in der Eurozone könnte den Märkten Auftrieb geben.

Gleichzeitig gilt der Blick dem offiziellen US-Arbeitsmarktbericht am kommenden Freitag. Die Verhinderung eines „Shutdowns“ der US-Regierung in letzter Minute dürfte zudem für Entspannungssignale sorgen.

Nachlassende Inflationsdynamik in Eurozone lässt Anleger auf umsichtige EZB-Geldpolitik hoffen

Ein Rückgang der Teuerung in der Alten Welt hat bereits am Freitag Anleger zuversichtlich gestimmt. Der Preisdruck in der Eurozone lag im September bei 4,3 Prozent und damit deutlich unter dem August-Wert von 5,2 Prozent. Da die Europäische Zentralbank (EZB) mittelfristig eine Zielmarke von 2 Prozent verfolgt, dürfte der jüngste Rückgang Anlass zur Hoffnung geben, dass der geldpolitische Druck in Zukunft nachlässt.