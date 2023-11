DAX 40 Wochenausblick: US-Geldpolitik bleibt zentrales Thema - ifo-Index im Fokus

In den kommenden fünf Tagen dürften die Hoffnungen der Investoren auf eine in Zukunft umsichtige Geldpolitik dies- und jenseits des Atlantiks möglicherweise für Aufwind sorgen. Das Nachlassen des Preisdrucks in den USA nährt in Anlegerkreisen weiterhin die Fantasie, dass die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) schon im Frühjahr an der Zinsschraube nach unten drehen könnte.

Inflations- und Zinssorgen lassen spürbar nach – „Fed-Watch-Tool“ signalisiert erste Zinssenkungen für Mai 2024

Dass der Preisdruck in der größten Volkswirtschaft der Welt spürbar nachlässt, könnte die Zinssenkungsfantasien weiter am Leben halten. Die in diesem Kontext rückläufigen Inflations- und Zinssorgen dürften die Attraktivität von Wertpapieren gegenüber festverzinslichen Anlagen tendenziell erhöhen.

Das vielerorts beachtete Fed-Watch-Tool der CME Group signalisiert nun verstärkt eine Zinssenkung für den Mai 2024.