DAX 40 Wochenausblick: US-Inflationsdaten werfen Schatten voraus

In den kommenden fünf Tagen gilt der Blick insbesondere neuen US-Verbraucherpreisdaten. Damit dürfte das Zinsthema weiterhin dominierend bleiben. Nach den jüngsten Powell-Aussagen aus der vergangenen Woche bleiben Anleger damit zunächst vorsichtig. Auch die Berichtssaison dürfte für Impulse sorgen.

US-Geldpolitik bleibt Thema – Powell-Aussagen sorgen für Verunsicherung

Übergeordnet sollten in der kommenden Handelswoche weiterhin die Fragezeichen in Bezug auf die zukünftige Ausgestaltung der US-Geldpolitik bestehen bleiben. Insbesondere Fed-Chef Jerome Powell dürfte Anleger in der vergangenen Woche dabei irritiert haben.

„Wenn es angemessen sein sollte, die Geldpolitik weiter zu verschärfen, werden wir nicht zögern, dies zu tun“, so Powell am vergangenen Donnerstag auf einer Konferenz des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington. Die Märkte hatten zuletzt verstärkt nach schwachen US-Arbeitsmarktdaten, nachlassenden Teuerungsraten und Aussagen durch diverse Fed-Vertreter auf ein Ende im Zinserhöhungszyklus gesetzt.