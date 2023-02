DAX fällt vor dem Fed-Sitzungsprotokoll

Europäische Indizes fallen nach schwachen Sitzungen in Asien und den USA

Anleger blicken auf FOMC-Protokoll

Morgan Stanley-Rating hebt die Stimmung um Wacker Chemie

Der Mittwochshandel an den europäischen Aktienmärkten bringt nach einer schwachen Sitzung in Asien und den USA eine Stimmungseintrübung. Die Stimmung in Deutschland wird durch die ifo-, ZEW- und PMI-Daten, die insgesamt auf eine Verbesserung der wirtschaftlichen Stimmung hinweisen, leicht verbessert. Heute liegt das Hauptaugenmerk auf dem FOMC-Protokoll, das um 20:00 Uhr veröffentlicht wird. Im Anschluss an die Sitzung an der Wall Street werden die folgenden Unternehmen ihre Zahlen vorlegen: NVIDIA (NVDA.US) und Lucid Group (LCID.US).

ifo-Daten:

ifo-Index und PMI-Daten erholen sich. Der Ifo-Wert für Februar lag bei 91,1 gegenüber den Erwartungen von 91,2.

Konjunkturerwartungen: 88,5 gegenüber 88,4 erwartet (86,4 zuvor)

Aktuelle Bedingungen: 93,9 gegenüber 95,0 erwartet (94,1 vorher)

Quelle: Bloomberg

Die Stimmung der Anleger in Europa verschlechterte sich im Laufe des Mittwochs. Die meisten europäischen Unternehmen setzen ihre dynamische Abwärtsbewegung fort. Quelle: xStation5 von XTB

Die Aktien von Wacker Chemie (WCH.DE) sind heute um fast 5% gestiegen, nachdem Morgan Stanley die Empfehlung für das Unternehmen heraufgesetzt hatte. Die Bank stuft das Unternehmen mit "overweigh" und einem Kursziel von 185 Euro ein.

Die Aktien von Fresenius SE (FRE.DE) verlieren nach den schwächeren Zahlen für das vierte Quartal 2022 fast 4%. Wie der CEO des Unternehmens hinzufügte, muss das Unternehmen aufgrund des jahrelangen unfähigen Managements einen generellen Reset durchlaufen. Die Ergebnisse werden wie folgt dargestellt:

Quelle: Bloomberg

Veränderungen in den institutionellen Beständen an einzelnen Unternehmen des DAX (Daten der vorherigen Sitzung). Quelle: Bloomberg

Analyse DAX / DE30:

Die Futures notieren am Mittwoch deutlich im Minus. Quelle: xStation5 von XTB

Gratis Konto, Gratis investieren*, Gratis Aktie!

Handeln Sie mit XTB gratis* - ohne Orderkommission - Aktien aus Deutschland, EU und den USA

*Bis zu einem monatlichen Handelsumsatz von 100.000 Euro streichen wir die Orderkommission komplett (wenn Sie darüberhinaus handeln, berechnen wir erst ab dann 0,2 % vom Handelsvolumen je Transaktion, Min. 10 Euro)

Allianz, Tesla, Amazon, Apple, Nestle, , Netflix, Bayer, Deutsche Bank, Lufthansa oder Ihr Lieblinsunternehmen.

Investieren Sie mit XTB.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte , stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.