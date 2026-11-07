DAX-Futures, Revenge Trading & Trendbrüche: 3 Trading-Profis nächsten Freitag LIVE!

Wenn der Trend plötzlich bricht Verluste Emotionen auslösen und bewährte Trading Strategien nicht mehr funktionieren wird es für Trader besonders schwierig Doch wie gehen erfahrene Profis mit genau solchen Situationen um Am kommenden Freitag 13 November 2026 liefern Rene Berteit Dr Raimund Schriek und Michael Voigt beim Trading Event Trade the Futures in München spannende Einblicke in ihre Handelsansätze Das Beste Sie können kostenlos dabei sein – direkt vor Ort oder bequem im

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Countdown läuft! Bereits in wenigen Tagen lädt WH SelfInvest gemeinsam mit der Terminbörse Eurex zum großen Trading-Seminar nach Aschheim bei München ein. Im Mittelpunkt stehen drei entscheidende Erfolgsfaktoren im aktiven Börsenhandel: professionelle Futures-Strategien, der richtige Umgang mit schwierigen Marktphasen und die Kontrolle der eigenen Emotionen. Statt theoretischer Erfolgsversprechen erwartet die Teilnehmer ein praxisorientierter Nachmittag mit konkreten Handelsansätzen, Chartbeispielen und wertvollen Erfahrungen aus dem Trading-Alltag.

Drei Trading-Experten – drei Themen, die jeder Trader kennen sollte

Rene Berteit: Den DAX schlagen – mit professionellem Futures-Trading

Was bewegt den DAX wirklich, und worauf achten professionelle Futures-Trader bei ihren Handelsentscheidungen? Rene Berteit blickt auf mehr als 25 Jahre Erfahrung an den Finanzmärkten zurück. Er zeigt, welche Rolle ein fundiertes Marktverständnis, klare Strategien und ein strukturierter Handelsansatz spielen. Sein Vortrag richtet sich an Trader, die ihre Entscheidungen weniger vom Zufall und stärker von nachvollziehbaren Methoden abhängig machen möchten.

Dr. Raimund Schriek: Revenge Trading – wenn Verluste zur gefährlichen Falle werden

Ein Verlusttrade, steigender Frust und der dringende Wunsch, das verlorene Geld sofort zurückzugewinnen: Genau hier beginnt für viele Trader eine gefährliche Abwärtsspirale. Dr. Raimund Schriek widmet sich einem der größten psychologischen Probleme im Trading – dem sogenannten Revenge Trading. Er erklärt, warum selbst erfahrene Marktteilnehmer in emotionale Fallen geraten und wie sich impulsive Handelsentscheidungen besser vermeiden lassen. Denn nicht selten entscheidet die eigene Psychologie über den langfristigen Erfolg oder Misserfolg.

Michael Voigt: Niemandsland im Markt – wenn der Trend plötzlich nicht mehr trägt

Was passiert, wenn ein klarer Trend endet, sich aber noch keine neue Richtung etabliert hat? Genau in solchen Marktphasen werden viele bewährte Trading-Signale unzuverlässig. Michael Voigt, bekannt für seine praxisorientierte Markttechnik, zeigt, wie Trader dieses sogenannte „Niemandsland“ erkennen und welche Konsequenzen sich daraus für ihre Handelsentscheidungen ergeben. Anhand konkreter Charts erläutert er, warum gerade schwierige Übergangsphasen besondere Aufmerksamkeit verlangen.

WH SelfInvest und Eurex: Trading-Wissen direkt aus der Praxis

Neben den drei Experten gestalten auch WH SelfInvest und die Eurex einen gemeinsamen Programmpunkt. Die Zusammenarbeit verbindet die Erfahrungen eines spezialisierten Futures-Brokers mit dem Know-how einer der führenden europäischen Terminbörsen.

Ein besonderer Vorteil für alle Besucher vor Ort: Sie können den Referenten persönlich Fragen stellen, sich mit anderen Tradern austauschen und während der Pausen neue Kontakte knüpfen. Wer nicht nach München reisen kann, verfolgt die Fachvorträge kostenfrei über den Livestream.

Freitag, 13. November: Das Programm im Überblick

Uhrzeit Programmpunkt 13:30 Uhr Einlass und Ankommen 14:00 Uhr Begrüßung 14:10 Uhr Rene Berteit: Den DAX schlagen 15:15 Uhr WH SelfInvest & Eurex 16:00 Uhr Pause und Networking 16:45 Uhr Dr. Raimund Schriek: Revenge Trading 17:45 Uhr Michael Voigt: Niemandsland im Markt 18:40 Uhr Gemeinsame Fragerunde 19:00 Uhr Networking und Ausklang

Veranstaltungsort: NH München Ost Conference Center, Einsteinring 20, 85609 Aschheim bei München.

Jetzt kostenlos anmelden – am Freitag ist es so weit!

Drei bekannte Trading-Experten, praxisnahe Futures-Strategien und wertvolle Einblicke in die Trading-Psychologie: „Trade the Future(s)“ bietet eine Gelegenheit, neue Impulse für den eigenen Handel mitzunehmen und typische Fehler aus einer anderen Perspektive zu betrachten.

Ob Einsteiger oder erfahrener Trader – nutzen Sie die Chance, sich intensiver mit professionellen Handelsansätzen, emotionalen Herausforderungen und schwierigen Marktphasen auseinanderzusetzen.

Die Teilnahme ist kostenlos. Sie können am 13. November persönlich nach Aschheim kommen oder die Veranstaltung online verfolgen. Für beide Teilnahmewege ist eine separate Registrierung erforderlich.

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Die Veranstaltung wird von WH SelfInvest in Kooperation mit der Eurex durchgeführt. Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten und gegebenenfalls erforderlichen Einwilligungen finden Sie auf den jeweiligen Anmeldeseiten.





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Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

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