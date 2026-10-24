DAX-Futures, Trading-Psychologie & Trendbrüche: 3 Profis live in München und im Livestream!

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Wenn Trends plötzlich brechen Emotionen das Trading übernehmen und vermeintlich sichere Setups scheitern entscheidet sich wer sein Handwerk wirklich beherrscht Am Freitag 13 November 2026 treffen sich drei renommierte Trading Experten beim Event Trade the Futures von WH SelfInvest und Eurex in München Mit dabei sind René Berteit Dr Raimund Schriek und Michael Voigt Die Teilnahme ist kostenlos – vor Ort oder bequem im Livestream

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wenn Trends plötzlich brechen, Emotionen das Trading übernehmen und vermeintlich sichere Setups scheitern, entscheidet sich, wer sein Handwerk wirklich beherrscht. Am Freitag, 13. November 2026, treffen sich drei renommierte Trading-Experten beim Event „Trade the Future(s)“ von WH SelfInvest und Eurex in München. Mit dabei sind René Berteit, Dr. Raimund Schriek und Michael Voigt. Die Teilnahme ist kostenlos – vor Ort oder bequem im Livestream.

Warum scheitern selbst erfahrene Trader immer wieder an denselben Fehlern? Wie lassen sich Futures und Optionen professionell einsetzen? Und woran erkennt man, dass ein etablierter Trend seine Aussagekraft verliert? Genau diesen Fragen widmet sich das Live-Seminar „Trade the Future(s)“ am 13. November 2026 in Aschheim bei München.

Gemeinsam mit der Terminbörse Eurex lädt WH SelfInvest zu einem Nachmittag ein, der professionelle Handelsansätze, Marktanalyse und Trading-Psychologie miteinander verbindet. Statt theoretischer Erfolgsversprechen stehen konkrete Herausforderungen aus dem Trading-Alltag im Mittelpunkt. Drei bekannte Experten geben Einblicke in ihre Arbeitsweisen und zeigen, worauf es an den Märkten wirklich ankommt.

Das Besondere: Sie können die Referenten persönlich erleben, Fragen stellen und sich mit anderen Tradern austauschen. Wer nicht nach München reisen kann, verfolgt die Fachvorträge kostenfrei im Livestream.

Drei Experten – drei entscheidende Herausforderungen im Trading

René Berteit: Den DAX schlagen – mit professionellem Futures- und Optionstrading

Was unterscheidet professionelles Trading von kurzfristiger Spekulation? René Berteit beschäftigt sich seit mehr als 25 Jahren mit den Finanzmärkten und vermittelt seit fast zwei Jahrzehnten sein Wissen an angehende und erfahrene Trader.

In seinem Vortrag zeigt er, welche Kräfte die Märkte tatsächlich bewegen und wie sich Futures und Optionen auf den DAX gezielt einsetzen lassen. Im Mittelpunkt stehen professionelle Handelsansätze und ein fundiertes Marktverständnis – abseits vermeintlicher Geheimstrategien und schneller Erfolgsversprechen.

Dr. Raimund Schriek: Revenge Trading – wenn Emotionen teuer werden

Ein Trade läuft ins Minus. Der nächste soll den Verlust unbedingt wieder ausgleichen. Doch statt einer Erholung folgt häufig der nächste Fehler.

Dieses Verhalten nennt sich Revenge Trading und gehört zu den gefährlichsten psychologischen Fallen im aktiven Börsenhandel.

Dr. Raimund Schriek erklärt, warum Trader nach Verlusten häufig impulsiv reagieren, welche psychologischen Mechanismen dahinterstecken und wie sich emotionale Fehlentscheidungen besser kontrollieren lassen. Ein Thema, das Anfänger ebenso betrifft wie erfahrene Marktteilnehmer.

Michael Voigt: Niemandsland im Markt – wenn plötzlich kein Trend mehr trägt

Ein bestehender Trend endet abrupt, doch eine neue Handelsrichtung ist noch nicht erkennbar. Signale, die zuvor zuverlässig Orientierung gaben, verlieren an Bedeutung. Der Markt bewegt sich scheinbar ohne klare Struktur.

Michael Voigt bezeichnet solche Phasen als markttechnisches „Niemandsland“.

Der bekannte Markttechnik-Experte zeigt anhand konkreter Charts, woran Trader diese Marktphasen erkennen und welche Konsequenzen sich daraus für ihre Handelsentscheidungen ergeben. Sein Vortrag bietet praxisnahe Orientierung für unterschiedliche Handelsstile und Zeiteinheiten.

WH SelfInvest & Eurex: Futures und Optionen im Mittelpunkt

Auch WH SelfInvest und die Eurex gestalten einen gemeinsamen Programmpunkt. Die Kooperation bringt die Perspektiven eines spezialisierten Brokers und einer der führenden europäischen Terminbörsen zusammen.

Das erwartet Sie am 13. November in München

Neben den Fachvorträgen bietet das Seminar die Gelegenheit, Referenten persönlich kennenzulernen, Fragen zu stellen und sich mit anderen Tradern über Strategien, Marktentwicklungen und Erfahrungen auszutauschen.

Das Programm im Überblick:

Uhrzeit Vortrag 13:30 Uhr Einlass und Ankommen 14:00 Uhr Begrüßung 14:10–15:10 Uhr René Berteit: Den DAX schlagen 15:15–16:00 Uhr WH SelfInvest & Eurex 16:00–16:45 Uhr Pause und Networking 16:45–17:40 Uhr Dr. Raimund Schriek: Revenge Trading 17:45–18:35 Uhr Michael Voigt: Niemandsland im Markt 18:40–19:00 Uhr Gemeinsame Fragerunde 19:00–19:30 Uhr Networking und Ausklang

Veranstaltungsort: NH München Ost Conference Center, Einsteinring 20, 85609 Aschheim bei München.

Jetzt kostenlos anmelden – vor Ort oder im Livestream!

Ob Sie Ihre Futures-Strategien weiterentwickeln, psychologische Trading-Fallen vermeiden oder schwierige Marktphasen besser verstehen möchten: „Trade the Future(s)“ bietet die Gelegenheit, von drei erfahrenen Experten zu lernen und neue Impulse für den eigenen Handel mitzunehmen.

Die Teilnahme ist sowohl vor Ort als auch online kostenlos. Für beide Varianten ist eine separate Anmeldung erforderlich.

Jetzt kostenlos für das Live-Seminar in München anmelden

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Die Veranstaltung wird von WH SelfInvest in Kooperation mit der Eurex durchgeführt. Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten und gegebenenfalls erforderlichen Einwilligungen finden Sie auf den jeweiligen Anmeldeseiten.





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