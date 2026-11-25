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Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Erholungsrally gerät bereits wieder ins Stocken. Heute könnten wichtige US-Inflationsdaten für neue Turbulenzen sorgen. Zwei Trading-Profis zeigen, wie sie in diesem Marktumfeld gezielt nach Handelschancen suchen – ohne den ganzen Tag vor dem Bildschirm zu verbringen.

Die Nervosität an den internationalen Börsen bleibt hoch. Nachdem der DAX zum Wochenauftakt noch deutlich zulegen konnte, verlor der deutsche Leitindex am Dienstag erneut 1,26 % und schloss bei 25.018 Punkten. Auch an der Wall Street geriet die Erholung ins Stocken: Während der Dow Jones um 0,85 % zulegen konnte, verlor der Nasdaq Composite rund 1,5 % und der S&P 500 rund 0,5 %. Insbesondere bei Technologiewerten bleibt die Unsicherheit groß.

Heute könnten die US-Inflationsdaten für neue Turbulenzen sorgen

Um 14:30 Uhr werden in den USA gleich mehrere wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht. Neben der zweiten Schätzung des US-Bruttoinlandsprodukts stehen die PCE-Inflationsdaten im Mittelpunkt. Der PCE-Preisindex zählt zu den wichtigsten Inflationsindikatoren der US-Notenbank Fed und könnte die Zinserwartungen der Marktteilnehmer beeinflussen.

Hinzu kommt die verkürzte Handelswoche an der Wall Street: Am Donnerstag bleiben die US-Aktienbörsen aufgrund von Thanksgiving geschlossen, am Freitag endet der reguläre US-Aktienhandel bereits um 19:00 Uhr MEZ. Eine geringere Marktliquidität kann Kursbewegungen zusätzlich verstärken.

Wie nutzen Trading-Profis diese Marktbewegungen?

Gerade in volatilen Marktphasen sind klare Einstiegsregeln, ein konsequentes Risikomanagement und eine systematische Auswahl von Handelschancen entscheidend. Doch muss man dafür den ganzen Tag vor dem Bildschirm sitzen?

Zwei kostenlose Live-Webinare von WH SelfInvest stellen heute unterschiedliche Ansätze für zeiteffizientes Trading vor – vom kurzfristigen DAX-Daytrading bis zur systematischen Suche nach Swing-Trading-Chancen.

Heute, 08:45 Uhr: Wie du DAX Gewinne in den ersten 30 Minuten des Handelstages erzielst

Trading-Profi Thomas Hartmann zeigt live zur DAX-Börseneröffnung, wie er mit einer klaren Strategie, festen Einstiegsregeln und gezielter Marktanalyse nach kurzfristigen Handelschancen sucht.

Referent: Thomas Hartmann

Termin: Mittwoch, 25. November 2026, 08:45–10:00 Uhr

Teilnahme: Kostenlos

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Heute, 18:00 Uhr: Top Swing Trades in 10 Minuten

Vollzeittrader Dr. Daniel Sinnig zeigt, wie er mithilfe moderner Analysewerkzeuge in wenigen Minuten täglich interessante Swing-Trading-Chancen identifiziert. Ein systematischer Ansatz, der insbesondere auch für berufstätige Trader interessant sein kann.

Referent: Dr. Daniel Sinnig

Termin: Mittwoch, 25. November 2026, 18:00–19:00 Uhr

Teilnahme: Kostenlos

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Über den Autor

Roland Jegen – Trading- und Kapitalmarktexperte bei WH SelfInvest

Roland Jegen beschäftigt sich seit über 20 Jahren intensiv mit den internationalen Finanzmärkten. Seit 2016 ist er bei WH SelfInvest tätig und veröffentlicht regelmäßig Marktanalysen, Fachartikel und Videos zu aktuellen Entwicklungen an den Börsen. Zu seinen Schwerpunkten zählen Aktienanalysen, technische Analyse, Futures-Trading und systematische Handelsstrategien.

Risikohinweis: Jede Investition birgt Risiken. Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen dienen ausschließlich allgemeinen Informations- und Ausbildungszwecken und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76 % der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Futures sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund ihrer Hebelwirkung ein hohes Risiko. Es besteht das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren.

Transparenzhinweis: Dieser Beitrag wurde von WH SelfInvest erstellt und enthält Verweise auf eigene Produkte und Dienstleistungen.

Stand: 25. November 2026, vor Xetra-Handelsbeginn.