DAX kämpft vor Powell-Anhörung darum, die Gewinne zu halten

Gemischte Sitzung vor Powell-Anhörung

Zalando-Aktie legt nach guten Zahlen zu

Die Stimmung in Europa ist heute vor Powells erstem Tag der Anhörung vor dem US-Senat angespannt. Der Markt erwartet angesichts der guten Daten aus der US-Wirtschaft eine hawkishe Haltung des Fed-Vorsitzenden. Darüber hinaus werden sich die Anleger über die Daten zu den Lagerbeständen des US-Großhandels informieren.

Aus der Verbraucherumfrage der EZB geht hervor, dass die Inflationserwartungen der Verbraucher für die nächsten 12 Monate von 5,0 auf 4,9% gesunken sind, während die Dreijahreserwartungen von 3,0 auf 2,5% zurückgegangen sind. Außerdem wird das nominale Einkommenswachstum für die nächsten 12 Monate mit 1,3% angegeben, während es im Dezember noch bei 1,0% lag. Dies deutet darauf hin, dass die EZB Spielraum für eine weniger restriktive Politik haben könnte.

Die Stimmung der Anleger in Europa ist am Dienstag relativ positiv. Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich auf die Rede von Powell. Quelle: xStation5 von XTB

Die Aktien von Synlab (SYAB.DE) legen im heutigen Handel zu, nachdem HSBC die Empfehlung von "Halten" auf "Kaufen" angehoben hat. Das Kursziel liegt mit 10,40 Euro höher als zuvor.

Die Aktien von HelloFresh (HFG.DE) verlieren nach der Veröffentlichung der schwachen Gewinnprognosen stark an Wert. Das Unternehmen will seinen Kundenstamm vergrößern und lehnt Kostensenkungen im Hintergrund ab. Das bereinigte EBITDA soll im nächsten Jahr zwischen 460 und 540 Millionen Euro liegen. Zuvor lag die Prognose bei 542,6 Millionen Euro.

Q4-Zahlen. Quelle: Bloomberg

Die Aktien von Zalando (ZAL.DE) entwickeln sich sehr gut und reagieren positiv auf die Veröffentlichung der über den Erwartungen liegenden Ergebnisse für 2022. Die Konzentration auf die Gewinnmaximierung hat eine deutliche Verbesserung der Performance ermöglicht. Die Aktien notieren derzeit fast 6% höher.

Einzelheiten zu den Ergebnissen und Prognosen des Unternehmens. Quelle: Bloomberg

Entwicklung der institutionellen Beteiligungen an einzelnen Unternehmen des DAX (Daten der letzten Sitzung). Quelle: Bloomberg

Wesentliche prozentuale Veränderungen und Informationen von einzelnen Unternehmen im DAX. Quelle: Bloomberg

Analyse DAX / DE30:

Die Futures verzeichnen am Dienstag moderate Gewinne und schaffen es nicht, nachhaltig über die Oberkante der lokalen Konsolidierungszone auszubrechen. Quelle: xStation5 von XTB

