DAX kurz vor Allzeithoch – doch jetzt droht die nächste Falle!

Nach dem kräftigen Ausverkauf an der Wall Street hat sich die Stimmung an den Aktienmärkten deutlich verbessert. Der Nasdaq 100 legte zum Wochenstart um mehr als 3,4 Prozent beziehungsweise rund 1.000 Punkte zu. Auch der Dax profitierte von der positiven Entwicklung und setzte seine Erholung fort. Im aktuellen Dax-Livetrading stand deshalb die Frage im Mittelpunkt, ob der deutsche Leitindex bereits wieder Kurs auf sein Allzeithoch nimmt oder zunächst eine noch offene Kurslücke schließen muss.





Neben der Chartanalyse wurden konkrete Handelsansätze im Dax-Future vorgestellt. Ein bereits am Morgen umgesetzter Long-Trade verdeutlichte, wie sich kurzfristige Fehlausbrüche und anschließende Gegenbewegungen für das Daytrading nutzen lassen.



Wall Street sorgt für Rückenwind beim Dax



Die vergangenen Wochen waren insbesondere für amerikanische Technologieaktien schwierig. Der Nasdaq 100 hatte vier negative Handelswochen in Folge verzeichnet und allein in der Vorwoche rund fünf Prozent verloren. Nach dem deutlichen Rückgang setzte jedoch bereits am Freitag eine erste Stabilisierung ein, die sich am Montag erheblich verstärkte.



Der Nasdaq gewann mehr als 1.000 Punkte und näherte sich zeitweise wieder der Marke von 28.000 Punkten. Die dynamische Gegenbewegung überraschte zahlreiche Marktteilnehmer, die nach dem Bruch wichtiger Unterstützungen zunächst mit einer Fortsetzung der Korrektur gerechnet hatten.



Auch der Dax konnte von dieser Entwicklung profitieren. Allerdings zeigte sich am Dienstagmorgen eine bemerkenswerte Abweichung zwischen den beiden Indizes: Während die US-Futures bereits wieder schwächer tendierten, erreichte der Dax zunächst neue kurzfristige Hochpunkte.



Diese relative Stärke unterstreicht, dass sich Dax und Nasdaq nicht jederzeit parallel entwickeln. Gerade für kurzfristig orientierte Trader ist es deshalb wichtig, beide Märkte zu beobachten, ohne automatisch identische Kursbewegungen zu erwarten.



Dax-Chartanalyse: Zwischen Kurslücke und Allzeithoch



Der Dax startete zunächst mit deutlichen Kursgewinnen in den Dienstagshandel. Kurz vor der Xetra-Eröffnung erreichte der Index den Bereich um 26.620 Punkte. Unmittelbar nach Handelsbeginn setzte allerdings eine kräftige Gegenbewegung ein, die den Dax innerhalb kurzer Zeit um rund 100 Punkte auf etwa 26.520 Punkte zurückführte.



Damit entstand eine erste wichtige Unterstützungszone für den weiteren Handelsverlauf. Auf der Oberseite rückte dagegen das bisherige Allzeithoch bei 26.692,9 Punkten in den Mittelpunkt. Der Abstand zu dieser Marke war nach der kräftigen Erholung wieder vergleichsweise gering.



Aus charttechnischer Sicht ergaben sich damit zwei mögliche Szenarien: Entweder setzt der Dax seinen Aufwärtstrend fort und testet erneut die Rekordstände, oder die Erholung verliert an Dynamik und der Index bewegt sich zurück in Richtung der noch offenen Xetra-Kurslücke.



Die Entscheidung sollte insbesondere an den kurzfristigen Trendlinien und den Reaktionen auf wichtige Unterstützungs- und Widerstandszonen abgelesen werden.



Xetra-Kurslücken als Orientierung im Daytrading



Ein wichtiger Bestandteil der Analyse war die korrekte Darstellung der Xetra-Handelszeiten von 9.00 bis 17.30 Uhr einschließlich der Schlussauktion.



Während viele CFD-Charts den Dax nahezu rund um die Uhr abbilden, entstehen im regulären Xetra-Handel durch die Unterbrechung zwischen den Handelstagen häufig Kurslücken. Diese können für die kurzfristige Chartanalyse wichtige Anhaltspunkte liefern.



Im Webinar wurde deshalb erläutert, warum der offizielle Xetra-Schlusskurs der Deutschen Börse für die Bestimmung solcher Kurslücken besonders relevant ist. Die Schlussauktion kann dabei zu Abweichungen gegenüber dem letzten regulären Kurs um 17.30 Uhr führen.



Nach der starken Erholung vom Montag war bereits eine zuvor entstandene Kurslücke geschlossen worden. Für den Dienstag blieb jedoch eine weitere offene Kurslücke als mögliches Ziel auf der Unterseite bestehen.



Ob diese angelaufen wird oder der Dax stattdessen das Allzeithoch testet, hing maßgeblich von der kurzfristigen Marktstruktur ab.



Trading-Setup: Long-Einstieg nach einem Fehlausbruch



Ein konkretes Beispiel für den kurzfristigen Handel lieferte ein Dax-Future-Trade vom Dienstagmorgen. Nach dem anfänglichen Rücksetzer unter ein kurzfristiges Tief beobachtete Andreas Bernstein, ob der Ausbruch auf der Unterseite nachhaltig sein würde. Statt unmittelbar auf weiter fallende Kurse zu setzen, wartete er auf eine Rückkehr über das vorherige Tief.



Die Überlegung dahinter: Wenn ein Markt eine Unterstützung kurzzeitig unterschreitet und anschließend schnell zurückkehrt, können Verkäufer unter Druck geraten. Müssen diese ihre Positionen schließen, entsteht zusätzliche Nachfrage, die eine Gegenbewegung verstärken kann.



Im konkreten Fall erfolgte der Long-Einstieg im Dax-Future bei rund 26.602 Punkten. Der Stopp wurde etwa 20 bis 25 Punkte unterhalb des Einstiegs platziert. Als Kursziel diente die nächste kurzfristige Widerstandszone beziehungsweise die zuvor entstandene Abwärtstrendlinie.



Der Trade wurde mit einem Gewinn von 28 Punkten abgeschlossen.



Entscheidend war dabei nicht die Erwartung einer großen Trendbewegung, sondern die gezielte Nutzung einer kurzfristigen Marktreaktion nach einem gescheiterten Ausbruch auf der Unterseite.



Trendlinien im Ein-Minuten-Chart richtig einsetzen



Im weiteren Verlauf des Webinars wurde die Bedeutung kurzfristiger Trendlinien erläutert. Nach dem vorbörslichen Hoch um 8.48 Uhr entwickelte sich im Ein-Minuten-Chart eine fallende Widerstandslinie, an der der Dax mehrfach scheiterte.



Besonders auffällig war, dass die Kurse diese Trendlinie wiederholt testeten, ohne sie nachhaltig überwinden zu können. Dadurch gewann sie als Orientierung für mögliche Einstiege und Ausstiege an Bedeutung.



Mit dem späteren Ausbruch über die kurzfristige Abwärtstrendlinie verbesserten sich zunächst die Perspektiven für die Käuferseite.



Als nächste Kursziele wurden die Bereiche um 26.580, 26.600 und 26.628 Punkte identifiziert. Oberhalb dieser Marken hätte sich der Weg in Richtung des bisherigen Allzeithochs bei knapp 26.693 Punkten weiter geöffnet.



Allerdings zeigte sich auch, wie schnell ein vermeintliches Kaufsignal wieder an Aussagekraft verlieren kann. Nach einem erneuten Anstieg in Richtung 26.600 Punkte setzte wieder Verkaufsdruck ein.



Ein sofortiger weiterer Long-Einstieg erschien deshalb nicht attraktiv.



Warum der Fünf-Minuten-Chart ein wichtiges Warnsignal lieferte



Ein besonders lehrreicher Aspekt des Livetradings war der Wechsel zwischen unterschiedlichen Zeiteinheiten.



Während der Ein-Minuten-Chart zwischenzeitlich eine positive Entwicklung erkennen ließ, zeigte der Fünf-Minuten-Chart ein weniger überzeugendes Bild. Dort hatte sich nach einem kurzfristigen Anstieg eine Kerzenformation in Form eines Shooting Stars gebildet.



Diese Kerze signalisierte, dass Käufer zunächst höhere Kurse durchsetzen konnten, der anschließende Verkaufsdruck jedoch wieder zunahm.



Solange im Fünf-Minuten-Chart kein Schlusskurs oberhalb von etwa 26.570 Punkten zustande kam, blieb der weitere Aufwärtsweg charttechnisch eingeschränkt.



Genau diese unterschiedliche Bewertung der Zeiteinheiten war ein Grund dafür, keinen weiteren Trade zu eröffnen. Ein kurzfristiges Signal allein genügt nicht, wenn die übergeordnete Marktstruktur und die Entwicklung der US-Futures keine ausreichende Bestätigung liefern.



Trading-Psychologie: Nicht jede Bewegung muss gehandelt werden



Neben der technischen Analyse spielte auch die Trading-Psychologie eine wichtige Rolle.



Bereits am Vortag hatte Andreas Bernstein im Wall-Street-Livetrading zwei Short-Positionen gegen einen ausgesprochen starken Aufwärtstrend eröffnet. Beide Trades wurden ausgestoppt, weil der Nasdaq nahezu ohne größere Gegenbewegung weiterstieg.



Im Dax-Handel wurde deshalb erneut betont, dass sich Marktbewegungen nicht erzwingen lassen. Entscheidend ist, die tatsächlich vorhandene Marktstruktur zu akzeptieren und nur dann Positionen zu eröffnen, wenn mehrere Kriterien für das eigene Setup sprechen.



Dazu gehört neben dem Signal im Ein-Minuten-Chart auch die Kontrolle größerer Zeiteinheiten sowie der Blick auf korrelierende Märkte.



Gerade nach starken Kursbewegungen kann es sinnvoller sein, eine neue Bodenbildung oder einen bestätigten Ausbruch abzuwarten, anstatt dem Markt hinterherzulaufen.



Sentiment: Warum eine mehrheitlich negative Erwartung interessant sein kann



Ein weiterer Schwerpunkt war die Stimmung der Marktteilnehmer. Im Webinar wurde eine Umfrage durchgeführt, ob der Dax zunächst sein Allzeithoch erreichen oder in Richtung der offenen Kurslücke zurückfallen würde.



Die Mehrheit der Teilnehmer erwartete eine erneute Abwärtsbewegung.



Solche Umfragen können aus antizyklischer Sicht interessant sein. Wer bereits auf fallende Kurse positioniert ist, hat möglicherweise einen Teil seiner Verkaufsaktivität abgeschlossen. Steigt der Markt anschließend entgegen der Erwartung, können Eindeckungen zusätzlichen Kaufdruck erzeugen.



Allerdings ist eine einzelne Webinar-Umfrage nicht repräsentativ für den Gesamtmarkt. Sie kann lediglich als ergänzender Hinweis auf die kurzfristige Stimmung dienen.



Für eine fundierte Handelsentscheidung sollten deshalb weiterhin die tatsächliche Kursentwicklung, das Handelsvolumen und die charttechnischen Signale im Vordergrund stehen.



US-Inflation und Fed bleiben entscheidende Einflussfaktoren



Neben der Charttechnik richtete sich der Blick auf die anstehenden Wirtschaftsdaten aus den USA.



Der jüngste US-Arbeitsmarktbericht hatte mit einer robusten Beschäftigungsentwicklung positiv überrascht. Auch das Verbrauchervertrauen zeigte eine Verbesserung. Diese Daten sprechen zunächst für eine weiterhin widerstandsfähige amerikanische Wirtschaft.



Gleichzeitig bleibt die Inflationsentwicklung ein entscheidender Risikofaktor. Im Webinar wurde auf eine erwartete Beschleunigung der US-Verbraucherpreisinflation von zuletzt 3,7 auf rund 3,9 Prozent hingewiesen.



Sollte sich der Preisdruck verstärken, könnte dies die Erwartungen an weitere Zinssenkungen der US-Notenbank belasten.



Auch die anstehenden Erzeugerpreise dürften deshalb besondere Aufmerksamkeit erhalten. Für Donnerstag, den 12. November, ist dazu ein weiteres Live-Webinar mit Heiko angekündigt, bei dem die Veröffentlichung der Wirtschaftsdaten unmittelbar begleitet werden soll.



Dax-Future und Kassa-Dax: Warum die Kursstände voneinander abweichen



Zum Abschluss wurde eine häufige Frage aus der Trading-Praxis beantwortet: Warum zeigt der Dax-Future andere Kursstände als der Kassa-Dax?



Der Unterschied entsteht unter anderem durch die Finanzierungskosten und die verbleibende Laufzeit des Future-Kontrakts. Dieser sogenannte Cost-of-Carry-Effekt verändert sich bis zum jeweiligen Verfallstermin.



Für das praktische Daytrading bedeutet dies, dass charttechnische Marken nicht immer mit einer festen Punktedifferenz vom Kassa-Dax auf den Future übertragen werden können.



Sinnvoller ist es, die jeweiligen Chartmuster direkt im gehandelten Instrument zu betrachten. Unterstützungen, Trendlinien und Umkehrformationen lassen sich grundsätzlich in beiden Märkten identifizieren, auch wenn die absoluten Kursstände voneinander abweichen.



Fazit: Dax zeigt Stärke, aber ein neues Rekordhoch ist noch nicht bestätigt



Der Dax präsentiert sich nach der kräftigen Erholung an der Wall Street weiterhin vergleichsweise robust. Trotz schwächerer US-Futures konnte der deutsche Leitindex am Dienstagmorgen zunächst neue kurzfristige Hochpunkte erreichen.



Die charttechnische Ausgangslage bleibt jedoch anspruchsvoll. Auf der Oberseite stehen die Widerstände um 26.600 und 26.628 Punkte sowie das Allzeithoch bei 26.692,9 Punkten im Mittelpunkt. Auf der Unterseite bleibt der Bereich um 26.520 Punkte eine wichtige kurzfristige Orientierung.



Das Livetrading verdeutlicht dabei vor allem, wie wichtig eine strukturierte Herangehensweise ist. Ein erfolgreicher Long-Trade nach einem kurzfristigen Fehlausbruch brachte 28 Punkte Gewinn im Dax-Future. Anschließend wurden weitere Einstiege bewusst vermieden, weil die Signale in den unterschiedlichen Zeiteinheiten keine ausreichende Übereinstimmung zeigten.



Für die kommenden Handelstage werden neben der Charttechnik vor allem die amerikanischen Inflationsdaten entscheidend sein. Sie könnten darüber bestimmen, ob sich die jüngste Erholung fortsetzt und der Dax tatsächlich einen neuen Anlauf auf sein Allzeithoch startet.





