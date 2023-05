DAX legt zum Wochenauftakt zu

Deutsche Konjunkturdaten überraschen negativ

Jungheinrich (JUN3.DE) überrascht mit besseren Quartalsergebnissen

Helene von Roeder wird neue Finanzchefin von Merck

Bundesregierung will Strompreise für Industrie um 6 Cent pro kWh senken

Die erste Sitzung an den europäischen Märkten in dieser Woche bringt eine bessere Stimmung unter den Anlegern mit sich, die aufgrund der Welle des Freitags an der Wall Street und einer guten asiatischen Sitzung heute eifrig Aktien kaufen. Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich in erster Linie auf die Daten aus Europa, insbesondere auf die Industrieproduktion in Deutschland und die Sentix-Stimmung in der Eurozone .

Die deutsche Industrieproduktion fiel mit -3,4% gegenüber dem Vormonat schlechter aus als erwartet. Erwartet worden war ein Rückgang von 1,5% gegenüber dem Vormonat und ein vorheriger Anstieg von 2,0% gegenüber dem Vormonat. Es gibt keine Reaktion auf den Euro, da es sich um stark verzögerte Daten für März handelt.

Auf Jahresbasis entspricht der Wert den Erwartungen von 1,8% gegenüber einem vorherigen Wert von 0,7%. Ein Blick auf die obigen Daten zeigt, dass die Industrieproduktion seit 2021 stagniert und in jüngster Zeit einen Aufschwung erlebt hat, der sich jedoch abgeschwächt hat. Einen erheblichen Rückgang verzeichnete der Bausektor.

Die Stimmung in Europa ist im Laufe des Montagshandels relativ positiv. Quelle: xStation5 von XTB

Nachrichten:

Die Aktien von Jungheinrich (JUN3.DE) verzeichnen im heutigen Handel Kursgewinne, nachdem die Ergebnisse des ersten Quartals besser als erwartet ausgefallen sind. Besonders erfreut zeigten sich die Anleger über das höher als erwartet ausgefallene Ebit von 120,1 Millionen Euro (Prognose: 108,7 Millionen Euro). Der Umsatz des Unternehmens übertraf den Konsens der Analysten um 5,7%. Die Aktien des Unternehmens steigen derzeit um mehr als 1%.

Die ehemalige CTO des Immobilienkonzerns Vonovia (VNA.DE), Frau Helene von Roeder, wurde zum neuen CFO und Mitglied der Geschäftsleitung von Merck (MRK.DE) ernannt. von Roeder wird ihre neue Position ab dem 1. Juli antreten. Die Aktien von Merck werden derzeit mit einem Minus von knapp 1,1 Prozent gehandelt, die Aktien von Vonovia mit einem Minus von mehr als 2 Prozent.

Wie das deutsche Wirtschaftsministerium mitteilte, will die Regierung die Strompreise für die Industrie um 6 Cent pro kWh senken, um den vom Abschwung betroffenen energieintensiven Industrien zu helfen. Die Lösung wird den Bundeshaushalt voraussichtlich zwischen 25 und 30 Milliarden Euro kosten und soll bis 2030 gelten. Der Vorstandsvorsitzende der Volkswagen AG (VOW1.DE) erklärte, eine solche Lösung werde sich positiv auf die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands auswirken und die Attraktivität des nationalen Industriesektors erhöhen.

Entwicklung der institutionellen Beteiligungen an den einzelnen Unternehmen des DAX (Daten der letzten Sitzung). Quelle: Bloomberg

Wesentliche prozentuale Veränderungen und Informationen von einzelnen Unternehmen im DAX. Quelle: Bloomberg

Analyse DAX / DE30

Die Futures auf den deutschen Leitindex (DE30) notieren heute höher und testen erneut den Bereich der Widerstandsniveaus der letzten lokalen Höchststände (Zone knapp über 16.000 Punkte). Quelle: xStation5 von XTB

***

Besonders niedrige Spreads DURCHGEHEND in der langen Handelszeit von 08 bis 22 Uhr!

in der langen Handelszeit von 08 bis 22 Uhr! Keine zusätzliche Ordergebühr/Orderkommission!

Mini CFDs, Trading ab 0,01 Kontrakten

Besonders präzise Kursstellung & Charting , basierend auf den Index-Futures

, basierend auf den Index-Futures Handeln mit dem TESTSIEGER 2023 in Deutschland, Trading mit XTB

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte , stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.