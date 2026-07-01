DAX Livetrading: DAX steigt trotz Nasdaq-Druck – wie lange geht das gut?

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.



Heute steht der DAX ganz im Zeichen des großen Verfallstags – und die Marke von 25.000 Punkten rückt dabei besonders in den Fokus. Kommt es oberhalb dieser Schwelle zum nächsten Squeeze, oder wird der Bereich zum Deckel für den Markt? Im heutigen Livetrading schauen wir auf die aktuelle DAX-Struktur, wichtige Widerstände, mögliche Options-Schieflagen und die Frage, ob der Markt vor dem Verfall noch einmal richti

Das zweite Halbjahr 2026 startet volatil und bringt natürlich auch wieder frisches Kapital in die Aktienmärkte. Denn vielerorts, global betrachtet, werden ETF-Sparpläne und sonstige Investitionen auf den Monatsstart fixiert und landen damit als Druckmittel bei den bekannten Institutionen. Hier gilt es nicht, einen optimalen Einstiegspunkt zu finden, sondern recht präzise den Markt abzubilden. Durch diese Bündelung der Kaufaufträge im Kalender kommt es dann häufig zum Effekt steigender Märkte. Genau das muss ich heute auch beim DAX unterstellen, in Kombination mit den politischen News.

Direkt zum Börsenstart wurden die Ergebnisse des Koalitionsausschusses verkündet. Die Bundesregierung hat ein großes Reformpaket angekündigt, welches Vereinfachungen und auch neue Anreize für alle Bürger und Bürgerinnen in Bezug auf Rente, Gesundheit, Arbeitsmarkt und Pflege enthält. Ohne auf die Details einzugehen, ist dies erst einmal ein international positives Zeichen. Einigung in der Regierung und Reformwillen sind zwei Punkte, die pauschal unterstellt, der Wirtschaft helfen. Beim Blick auf Deutschland (und der DAX ist ein Index, in dem viel ausländisches Kapital angelegt ist) könnte damit auch weitere internationale Investoren aktiv geworden sein.

Nach einem Rutsch unter 25.000 Punkte zum XETRA-Start war auch schnell der Boden gebildet und wir näherten uns den Hochs des Vortages. Sie boten nur eine kurze Verweildauer auf dem Weg weiter nach oben, sodass wir im Webinar bereits kurz vor den Nachthochs notierten. Es bildete sich eine Range, deren Ausbruch auf der Unterseite mit einem Stopp-Sell dann bei rund 25.090 Punkten als Setup skizziert wurde. Immerhin hatte der DAX auch am gestrigen Tag einen starken Lauf gezeigt, diesen aber ebenso heftig wieder in der Mittagszeit negiert und sogar zum US-Start neue Tiefs ausgebildet.

Apropos US-Start - der Rutsch unter 30.000 Punkte im Nasdaq und der mangelnde Wille, die Marke per Handelsschluss wieder zu erobern, brachte weiteren Druck in die US-Märkte. Sie stehen heute auch vorbörslich "unter Wasser" und markieren neue Verlaufstiefs. Insbesondere die Chipwerte gaben am Mittwoch stark nach. Micron Technology und Intel verloren jeweils rund 10 Prozent und auch eine Nvidia kam unter Druck. Auf alle drei Aktien blicken wir vor dem Hintergrund eines sich etablierenden Abwärtstrends, der sich heute fortsetzen könnte. In diesem Zusammenhang erschien der DAX-Anstieg etwas surreal - dennoch wurde ein Punkt für eine Short-Order technisch abgewartet.

Mit dem Anlaufen des Nacht-Hochs war es soweit für das Setup, eine Gegenbewegung zu handeln. Der kurze Spike darüber mit Rücklauf war das Signal, welches wir handeln konnten und dabei auch schnell den Stopp anpassen mussten, immerhin befand sich der Index weiter im Aufwärtstrend. Mit rund 15 Punkten Buchgewinn bei einem Risiko von 5 Punkten verabschiedete ich mich aus dem Webinar. Im nachfolgenden Chartbild erkennst Du sicher, dass wir leider nicht bis zum Ziel gelaufen waren und der Stopp getriggert worden ist.

Am Nachmittag wird es dann ökonomisch spannend, denn die NFP-Daten werden veröffentlicht. Zunächst blicken wir auf die Daten von ADP und der JOLTS-Statistik, welche an den beiden letzten Tagen schon erste Eindrücke der Verfassung des US-Arbeitsmarktes darstellen. Die offizielle Statistik wird dann der wichtigste Punkt für die US-Notenbank Fed sein, um die Lage am Arbeitsmarkt in Summe zu beurteilen.

Melde Dich doch gern für die Berichterstattung der NFP-Daten live an.

Der Startpunkt der nächsten Traders Circle Session wird erneut am Dienstag um 10.00 Uhr zur DAX-Handelszeit stattfinden. Melde Dich gern hierzu an:

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