DAX Livetrading: Micron-Hammer zündet die Märkte – Angriff auf 25.000?

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.



Heute steht der DAX ganz im Zeichen des großen Verfallstags – und die Marke von 25.000 Punkten rückt dabei besonders in den Fokus. Kommt es oberhalb dieser Schwelle zum nächsten Squeeze, oder wird der Bereich zum Deckel für den Markt? Im heutigen Livetrading schauen wir auf die aktuelle DAX-Struktur, wichtige Widerstände, mögliche Options-Schieflagen und die Frage, ob der Markt vor dem Verfall noch einmal richtig Bewegung

Die Schwankungen und schnellen Richtungswechsel an der Börse haben weiter Bestand. So vollzog der Nasdaq gestern nach dem Test der vorbörslichen Hochs eine schnelle Bewegung zur Unterseite mit neuen Tiefs, um von dort aus rund 400 Punkte nach oben durchzustarten, wo es amr 29.600er-Bereich dann neue Tageshochs gab. Doch damit nicht genug an Volatilität, gegen Abend brachen diese Tiefs erneut und sogar zwischenzeitlich die runde Marke von 29.000 Punkten. Kurz vor dem Börsenschluss deutete sich ein Reversal an, oder zumindest der Durchbruch der Abwärtstrendlinie des Tages. Mit schnellen Bewegungen gab es kaum ein Halten, denn die Quartalszahlen von Micron Technology sorgten für ein Kursfeuerwerk in der Aktie. Über die Gewichtung in den Indizes gab es direkt die Rückkopplung und nicht nur den Rücklauf zu den Tageshochs in der Nachbörse (via Future sehr gut zu sehen), sondern auch in der Nacht neue Verlaufshochs. Konkret stehen wir heute knapp vor der 30.000er-Marke im Nasdaq, haben damit rund 500 Punkte GAP zu gestern als potenzielle Eröffnung 15.30 Uhr und eine Spanne von 900 Punkten zu gestern 21.30 Uhr vollzogen. Was war der Grund?

Wie bereits angedeutet, kamen die Quartalszahlen von Micron Technology sehr gut an. Die sehr hohen Erwartungen wurden bei Gewinn und Umsatz noch einmal deutlich übertroffen und auch der Ausblick massiv nach oben angepasst. Die Aktie selbst notierte teilweise über 10 Prozent im Minus gestern und vollzog nun ein Reversal mit fast 20 Prozent Plus für die heutige Session. Hier entscheidet sich zum Wall Street Start, ob das Niveau, was parallel neue Allzeithochs darstellt, auch gehalten werden kann, oder erneut die Volatilität "zuschlägt" und diesen Run erst einmal korrigiert.

Auf die Zahlen und Bedeutung für den Index, immerhin ist Micron unter den Top Ten der größten Wall Street Aktien und über eine Billion US-Dollar wert, sprachen wir ebenso, wie über die Zahlen und davon abgeleitet die Bewertung des Unternehmens.

Einen ähnlich starken Einfluss auf den Index DAX gestern hatte Rheinmetall. Auch dies bewerten wir und sehen heute erneute Schwäche beim größten europäischen Defence-Wert. Was bedeutet dies für den weiteren Verlauf? Nach dem Start des DAX erneut mit einem GAP wurde jedoch bisher nur die Oberseite favorisiert. Aufgefächerte Trendlinie lassen auch kein aktives Short-Setup zu. Das GAP zu Dienstag auf der Oberseite könnte damit zeitnah geschlossen werden, ansonsten gilt die Aufmerksamkeit der Reaktion der Wall Street auf Micron heute ab 15.30 Uhr und davor bereits um 14.30 Uhr den US-Inflationsdaten. Der PCE Kerndeflator wird für den Mai vermeldet und gibt der Fed einen weiteren Hinweis auf die künftige Zinspolitik. Aktuell ist eine Zinsanhebung für den September eingepreist, doch schon Ende Juli findet die nächste Sitzung statt. Melde Dich doch gern schon heute für die Berichterstattung dazu an.

Der Startpunkt der nächsten Traders Circle Session wird dann am Dienstag direkt zum DAX-Start mit Heiko stattfinden. Melde Dich gern für 08.45 Uhr hierzu an:

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