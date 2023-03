DAX nähert sich Höchststand von 2023 ❗

Die Aktienmärkte in Europa verzeichnen einen weiteren Tag mit starken Gewinnen. Die wichtigsten europäischen Blue-Chip-Indizes notieren über 1% höher. Die größten Zuwächse verzeichneten der österreichische ATX (AUT20) mit einem Plus von 2,8% und der polnische WIG20 (W20) mit einem Anstieg von 2,3%. Die Bewegung ist eine Fortsetzung der Erholungsrallye, da die Sorgen über die Bedingungen der Banken und eine mögliche Finanzkrise nachlassen. Ein schwächerer Verbraucherpreisindex aus Spanien könnte die Entwicklung ebenfalls beflügelt haben. Abgesehen davon sollten die deutschen VPI-Daten um 14:00 Uhr genau beobachtet werden, da sie ebenfalls Auswirkungen auf die Märkte haben könnten.

Ein Blick auf den Chart der deutschen DAX-Futures (DE30) im H4-Chart zeigt, dass sich der Index fast vollständig von dem durch die Probleme im US-amerikanischen und europäischen Bankensektor ausgelösten Ausverkauf erholt hat und auf dem Weg zu neuen Jahreshöchstständen ist. Der Index erreichte heute die Widerstandszone zwischen 15.650 und 15.700 Punkten, in der die Höchststände von 2023 zu finden sind. Ein Durchbruch über diesen Bereich würde den Index auf den höchsten Stand seit der Jahreswende 2021/2022 bringen.

DE30 im H4-Chart. Quelle: xStation5 von XTB

***

Die "große" Handelszeit geht von 08.00 bis 22.00 Uhr deutscher Zeit. Viele andere Broker bieten einen niedrigen Spread nur von 09.00 bis 17:30 Uhr - XTB bietet den durchgängig niedrigen Spread in der GROSSEN Handelszeit. Erleben Sie den XTB Vorteil.

***

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte , stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.