DAX: Steile Aufwärtsbewegung

von Nkosilathi Dube, Trive Financial Analyst

Der DAX40-Future (EURUEX: FDAX) hat eine erstaunliche Woche hinter sich, in der er um 3,45 % zulegte und damit den Großteil der Verluste der letzten Woche wieder wettmachte. Die Märkte befanden sich in einem „Risk-on“-Modus, der die wichtigsten deutschen Aktien in die Höhe trieb, obwohl die deutsche Inflation im Juni von 6,1 % auf 6,4 % gestiegen war.

Ausschlaggebend für die Risikobereitschaft war in erster Linie die Entwicklung der USA. Die jährliche Inflation in den USA verlangsamte sich von 4 % auf 3 %, und die Entscheidungsträger der Federal Reserve deuteten ein mögliches Ende der geldpolitischen Straffung an. Da die Inflation nun nur noch 1 % von der Zielmarke von 2 % entfernt ist, preist der Markt die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung bereits im Mai 2024 ein.

Technische Analyse

Der DAX40-Future verzeichnete fünf Tage in Folge Kursgewinne, wodurch der Index über seinen gleitenden 100-Tage-Durchschnitt stieg und einen Aufwärtstrend bestätigte. Unterstützung und Widerstand liegen bei 15.652 bzw. 16.332 Punkten. Nachdem der Großteil der in der Vorwoche erlittenen Verluste wieder wettgemacht wurde, nähert sich der Index seinem Widerstand und Trader werden wahrscheinlich beobachten, wie die Marktdynamik auf diesem Niveau reagiert.

Sollten sich die Bären an das Lehrbuchbeispiel der Ablehnung eines Widerstandsniveaus halten, könnte der Index eine Trendwende vollziehen, da das Angebot die Nachfrage überwiegt. Die Bären werden wahrscheinlich versuchen, den Index bis zur Unterstützung bei 15.652 zu drücken.

Sollten die Bullen hingegen ihren Aufwärtstrend fortsetzen wollen, könnte ein Ausbruch über diese Widerstandsmarke bei hohem Volumen ein Zeichen für ein zinsbullisches Momentum sein. Die nächste wichtige Marke auf der Oberseite dürfte bei 16.572 liegen, dem Allzeithoch des Index.

Zusammenfassung

Die USA, einer der Haupttreiber der Risikostimmung an den Weltmärkten, werden wahrscheinlich einen risikofreudigeren Ton anschlagen, da die Wirtschaft vom Dienstleistungssektor über das produzierende Gewerbe bis hin zum Arbeitsmarkt Anzeichen einer Verlangsamung zeigt. Darüber hinaus könnte der Rückgang der Großhandelspreise in Deutschland darauf hindeuten, dass sich die Inflation auf dem Weg nach unten befindet. Die Marke von 16.332 Punkten wird von entscheidender Bedeutung sein, da sie zwischen bärischen und bullischen Tendenzen schwanken könnte.

Quellen: U.S. Bureau of Labor Statistics, Statistisches Bundesamt, CME, Reuters, TradingView

