DAX verliert an Aufwärtsdynamik!

DE30 durchbricht wichtige Unterstützung inmitten wirtschaftlicher Unsicherheit

EZB-Entscheidung im Fokus

Quartalszahlen von Rheinmetall, Hugo Boss, BMW und VW

Der Donnerstagshandel bringt Rückgänge bei den europäischen Aktienindizes, die sich angesichts der gestrigen verhaltenen Äußerungen der US-Notenbank Fed Sorgen um eine Rezession machen. Heute richtet sich die Aufmerksamkeit der Anleger auf die Quartalsergebnisse der einzelnen Unternehmen und die Zinsentscheidung der EZB. Der DAX fiel unter die wichtige Unterstützung bei 15.800 Punkten und ebnete den Weg in Richtung der Unterstützung bei 15.700 Punkten.

Die Stimmung in Europa ist im Laufe des Donnerstags schlecht. Quelle: xStation5 von XTB

Nachrichten:

Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich am heutigen deutschen Handelstag auf die Ergebnisse einzelner börsennotierter Unternehmen, darunter BMW, VW, Rheinmetall, Infineon und Hugo Boss. Hier sind die wichtigsten Details zu den oben genannten Berichten:

BMW

Die Aktien von BMW (BMW.DE) legten nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen um 2,7% zu. Die Prognosen für das Geschäftsjahr 2023 blieben unverändert, aber die Anleger freuten sich dennoch über das deutlich über den Erwartungen liegende Ebit-Ergebnis. BMW wird im Rahmen seines Aktienrückkaufprogramms eigene Aktien im Wert von 2 Milliarden Euro zurückkaufen. Der Finanzvorstand von BMW, Nicolas Peter, teilte mit, dass das Unternehmen auch in Zukunft einen hohen Bestand an liquiden Mitteln anstrebe. Nach Ansicht von Bankanalysten hat die Veröffentlichung der Quartalsergebnisse die Chancen erhöht, dass das Unternehmen seine Versprechen für dieses Jahr einhalten kann. Quelle: Bloomberg

Rheinmetall

Die Aktien des Rüstungskonzerns Rheinmetall (RHM.DE) verlieren im heutigen Handel mehr als 1%, nachdem das operative Ergebnis aufgrund steigender Kosten schlechter als erwartet ausgefallen ist. Der Kostenanstieg war zwar erwartet worden, hat aber in seinem Ausmaß negativ überrascht. Den Anlegern gefiel auch der schlechte Ausblick nicht. Quelle: Bloomberg

Hugo Boss

Die Aktien von Hugo Boss (BOSS.DE) schnitten wesentlich besser ab und reagierten auf besser als erwartete Ergebnisse. Die Anleger zeigten sich besonders erfreut über das starke Umsatzwachstum und den erhöhten Ausblick für die Zukunft. Das Unternehmen profitiert von der anhaltenden Geschäftsdynamik, dem eingeleiteten Kosteneffizienzprogramm und der schieren Größe des Umsatzes, die den Einfluss negativer margenbeschränkender Faktoren reduziert. Quelle: Bloomberg

Volkswagen

Die Aktien von Volkswagen (VW.DE) werden heute mit einem Minus von fast 0,3% gehandelt und dominieren trotz besserer Quartalsergebnisse die unsichere Marktstimmung. Die Ergebnisse selbst fielen nicht schlecht aus, dennoch sieht das Unternehmen das Risiko einer Abschwächung in der zweiten Hälfte des Jahres 2023. Das Unternehmen bekräftigte seinen Ausblick für das Gesamtjahr. Quelle: Bloomberg

Wichtige prozentuale Veränderungen und Nachrichten von einzelnen Unternehmen im DAX. Quelle: Bloomberg

Analyse DAX / DE30

Der deutsche Leitindex startet mit einem soliden Abschlag in den Tag und fällt unter die 15.800-Punkte-Marke, die kurzfristig zusammen mit der 15.700-Punkte-Zone eine wichtige Unterstützungsmarke für die Bullen darstellt. Quelle: xStation5 von XTB

***

