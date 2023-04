DAX versucht Anfangsverluste zu begrenzen

PMI-Daten zeigen Schwäche in der Industrie und verbesserte Stimmung im Dienstleistungssektor

Mercedes-Benz (MBG.DE) überrascht mit guten Ergebnissen der Sparte Mercedes Vans

SAP (SAP.DE) hebt Gewinnprognose an

Die heutige Sitzung an den europäischen Märkten bringt einen Versuch, einige der zu Beginn der Sitzung verzeichneten Verluste auszugleichen. Der deutsche Leitindex liegt derzeit um fast 0,32% im Minus und befindet sich immer noch in der Zone der gestrigen Tiefststände. Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich stets auf die von den Unternehmen in Europa und den USA vorgelegten Quartalszahlen. Bei den Makrodaten stehen heute vor allem die PMI-Daten aus Europa und den USA im Vordergrund.

PMI-Daten aus Deutschland:

Verarbeitendes Gewerbe: 44,0 (erwartet: 45,7; vorher: 44,7)

Dienstleistungen: 55,7 (erwartet: 53,4; vorher: 53,7)

Die Stimmung in Europa ist im Laufe des Freitagshandels eindeutig negativ. Quelle: xStation5 von XTB

Nachrichten:

Die Aufmerksamkeit der Anleger in Deutschland richtet sich in erster Linie auf den Ergebnisbericht der SAP SE (SAP.DE), der relativ gemischt ausfiel. Der Markt scheint sich jedoch eher auf die Gewinnprognosen für die kommenden Quartale zu konzentrieren, die bereits deutlich besser aussehen. Ausführlichere Informationen finden Sie in unserem früheren Beitrag. Die Aktien des Unternehmens werden derzeit mit einem Plus von knapp 1,2% gehandelt.

Die positive Stimmung hält auch bei den Aktien von Mercedes-Benz (MBG.DE) an, die derzeit um mehr als 0,5% zulegen. Deutschlands führendes Automobilunternehmen konnte die vorläufigen Ergebnisse für das erste Quartal 2023 deutlich über den Erwartungen abliefern. Das EBIT des Unternehmens übertraf die Erwartungen der Analysten um fast 12%, was vor allem auf eine sehr gute Dynamik im Bereich der Mercedes-Vans zurückzuführen ist.

Mercedes-Benz (MBG.DE) - vorläufige Zahlen. Quelle: Bloomberg

Veränderungen der institutionellen Beteiligungen an einzelnen Unternehmen des DAX (Daten der letzten Sitzung). Quelle: Bloomberg

Wichtige prozentuale Veränderungen und Informationen von einzelnen Unternehmen des DAX. Quelle: Bloomberg

Analyse DAX / DE30

Die Futures auf den deutschen Leitindex (DE30) notieren heute im Minus und setzen den gestern begonnenen Ausverkauf fort. Quelle: xStation5 von XTB

