DE30 bemüht sich um Fortsetzung der Aufwärtsdynamik

Aktien eröffnen die Woche höher, Futures bremsen Aufwärtsdynamik

Sentix-Index leicht über den Erwartungen

Mynaric (M0Y.DE) gewinnt neuen Kunden, Aktie springt deutlich nach oben

Der erste europäische Handelstag in dieser Woche bringt für die meisten Unternehmen moderate Gewinne. Der Deutsche Leitindex notiert derzeit im Plus, allerdings haben die Futures die Aufwärtsdynamik gebremst. Der Wirtschaftskalender für heute ist relativ leer. Stattdessen werden sich die Anleger auf die Reden der Notenbanker der Fed und der BoE konzentrieren.

Der Sentix-Index, der die Erwartungen der Finanzanleger misst, lag mit einem Wert von -17,5 über den Erwartungen, da die Prognosen bei -18,1 lagen.

Die Stimmung der Anleger auf dem Alten Kontinent ist mäßig positiv. Die meisten Unternehmen verzeichnen derzeit Zuwächse, auch wenn ihr Umfang relativ gering ist. Quelle: xStation5 von XTB

Unternehmensnachrichten und Empfehlungen von Banken:

Die Aktien von Mynaric (M0Y.DE) legen heute um mehr als 13,5% zu, nachdem ein neuer, nicht genannter Kunde aus den USA einen Vertrag über die Lieferung von optischen Kommunikationsterminals CONDOR Mk3 abgeschlossen hat. Der Auftragswert beläuft sich auf rund 24 Mio. Dollar.

Die Aktien von Mynaric (M0Y.DE) bleiben in der Zone der Allzeittiefs. Quelle: xStation5 von XTB

UBS hält an ihrer Kaufempfehlung für die Aktien von Merck KGAA (MRK.DE) und Bayer (BAYN.DE) fest.

Morgan Stanley erhöht seine Empfehlung für Allianz (ALV.DE) auf „Kaufen". Das Kursziel wird auf 248 Euro gegenüber zuvor 205 Euro gesetzt.

Technische Analyse - DAX / DE30:

Die Futures auf den DAX / DE30 brachen am Freitag über die Zone der jüngsten Höchststände aus und eröffneten den Weg zum nächsten Widerstand nahe der 15.000-Punkte-Marke. Es ist jedoch erwähnenswert, dass sich der Index auf Tagesbasis laut RSI-Indikator in einer überkauften Zone befindet. Quelle: xStation5 von XTB

