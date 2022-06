DE30 erholt sich langsam

Europäische Aktienmärkte versuchen, sich von den gestrigen Kursverlusten zu erholen

DE30 notiert immer noch 400 Punkte unter dem Schlusskurs vom Mittwoch

E.ON erholt sich, da Goldman Sachs Potenzial für Prognoseerhöhung sieht

Die europäischen Aktienindizes notieren am letzten Handelstag der Woche im Plus. Die Indizes versuchen, sich von ihrem gestrigen Einbruch zu erholen, aber der DE30 wird immer noch rund 400 Punkte unter dem Schlusskurs vom Mittwoch gehandelt. Der italienische FTSE MIB (ITA40) ist der Outperformer mit einem Plus von 1,6%, während der polnische WIG20 (W20) am stärksten zurückbleibt (-0,4%). Die Stimmung hat sich verbessert, nachdem die Bank of Japan beschlossen hat, die geldpolitischen Einstellungen unverändert zu lassen, im Gegensatz zur SNB gestern.

Der gestrige Rückgang des DE30-Marktes wurde im Bereich von 13.000 Punkten gestoppt, der durch das 78,6%-Retracement der Anfang März 2022 gestarteten Aufwärtsbewegung markiert ist (oranger Kreis). Heute ist der Versuch einer Erholung zu erkennen. Eine wichtige Widerstandszone, die es zu beobachten gilt, falls sie sich fortsetzt, befindet sich im Bereich von 13.400 Punkten, der durch frühere Kursreaktionen, das 61,8%-Retracement sowie die obere Grenze einer lokalen Marktgeometrie gekennzeichnet ist. Ein Durchbruch über diese Hürde wäre erforderlich, um die Aussichten für die Bullen aufzuhellen.

Unternehmensnachrichten

Audi, eine Tochtergesellschaft von Volkswagen (VOW1.DE), hat eine Klage gegen den Elektrofahrzeughersteller NIO (NIO.US) eingereicht. Die Klage bezieht sich auf die Modellbezeichnungen von NIO für den europäischen Markt, die angeblich die Marken von Audi verletzen.

Volkswagen (VOW1.DE) hat sich außerdem bereit erklärt, eine Geldstrafe in Höhe von 80 Millionen Dollar zu zahlen, um den Vorwurf auszuräumen, dass die Testergebnisse für den Kraftstoffverbrauch von Porsche-Fahrzeugen, die zwischen 2005 und 2020 verkauft wurden, in unzulässiger Weise verzerrt wurden.

Einschätzungen von Analysten

Goldman Sachs stuft E.ON (EOAN.DE) auf „kaufen" hoch. Das Kursziel wurde auf 12,50 Euro gesetzt.

auf „kaufen" hoch. Das Kursziel wurde auf 12,50 Euro gesetzt. Grand City Properties (GYC.DE) wird von der Société Générale auf „kaufen" hochgestuft. Das Kursziel wurde auf 16,70 Euro gesetzt.

E.ON (EOAN.DE) ist einer der DE30-Werte mit der besten Performance, nachdem Goldman Sachs die Aktie hochgestuft hat. Die Aktie notiert im Tagesverlauf 2% höher und versucht, das 78,6%-Retracement der Erholung nach der Pandemie zu überwinden. Goldman Sachs ist der Ansicht, dass angesichts des jüngsten Anstiegs der Erdgaspreise die Möglichkeit einer Prognoseerhöhung besteht. Quelle: 5

