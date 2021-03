DE30 erreicht neues Rekordhoch bei 14.440 Punkten

++ Europäische Aktienmärkte notieren leicht im Plus ++ DE30 notiert auf neuem Allzeithoch ++ Continental-Aktie fällt nach schwacher Prognose für 2021 ++

Die europäischen Aktienmärkte notieren am Dienstag leicht im Plus. Energieunternehmen, Versorger und Reisewerte gehören heute zu den europäischen Top-Performern, während Bergbauunternehmen, Banken und Automobilwerte zurückbleiben.

Die deutschen Handelsdaten für Januar wurden heute um 8:00 Uhr veröffentlicht. Die Importe fielen um 4,7% im Monatsvergleich, während der Markt einen Rückgang von nur 0,5% im Monatsvergleich erwartete. Die größte Überraschung stellten jedoch die Exportdaten dar. Während der Marktkonsens auf einen Rückgang von 1,2% im Monatsvergleich hinwies, zeigten die tatsächlichen Daten einen Anstieg von 1,4% im Monatsvergleich.

Quelle: xStation 5

Der DE30 erholte sich gestern Nachmittag und erreichte ein neues Allzeithoch über 14.400 Punkten. Die Aufwärtsbewegung wird heute fortgesetzt, wobei der deutsche Leitindex die obere Begrenzung des mittelfristigen steigenden Keilmusters erreicht. Die Historie zeigt, dass Keilmuster häufiger zu einer Umkehr führen, sodass in diesem Fall ein bärischer Ausbruch unter die untere Begrenzung des Musters (aktuell im Bereich von 13.700 Punkten) erforderlich wäre. Obwohl sich die Aufwärtsbewegung heute verlangsamt hat und es fundamentale Gründe gibt, die eine Korrektur begünstigen könnten, sollten Händler im Hinterkopf behalten, dass die Investoren im Allgemeinen sehr bullisch sind. Während dies als konträres Signal gesehen werden kann, das auch die Korrektur-These unterstützen würde, könnte der Versuch, das Top zu timen, extrem riskant sein und es wäre besser, auf ein Umkehrkerzenmuster zu warten (wie z.B. Pin Bar oder Evening Star).

DE30-Mitglieder um 11:18 Uhr. Quelle: Bloomberg

Unternehmensnachrichten

Continental (CON.DE) hat die vorläufigen Ergebnisse für das Gesamtjahr 2020 vorgelegt. Das Unternehmen verzeichnete im Gesamtjahr einen Nettoverlust von 961,9 Mio. Euro (2019: 1,23 Mrd. Euro), während der Umsatz 2020 um 15% auf 37,72 Mrd. Euro (Erwartung: 37,6 Mrd. Euro) sank. Die bereinigte EBIT-Marge lag bei 3,5%. Die Ergebnisse entsprachen mehr oder weniger den Erwartungen, aber die Aktie notiert heute aufgrund der schwachen Prognose für 2021 niedriger. Continental erwartet einen Umsatz von 40,5 bis 42,5 Mrd. Euro und eine bereinigte EBIT-Marge von 5 bis 6%. Darüber hinaus sagte das Unternehmen, dass es vorschlagen werde, für 2020 keine Dividende zu zahlen.

Die Deutsche Post (DPW.DE) meldete für das Gesamtjahr 2020 ein EBIT von 4,85 Mrd. Euro, was einem Anstieg von 18% gegenüber dem Vorjahr entspricht (Erwartung: 4,78 Mrd. Euro). Der Umsatz stieg um 5,5% auf 66,8 Mrd. Euro, während der Nettogewinn um 14% auf 2,98 Mrd. Euro zulegte. Dies führte zu einem Gewinn je Aktie von 2,41 Euro, nach 2,13 Euro im Jahr 2019. Das Unternehmen erwartet für 2021 ein EBIT von über 5,6 Mrd. Euro (im Einklang mit den Erwartungen).

Volkswagen (VOW1.DE) plant, im Mai einen weiteren Bonus in Höhe von 1.000 Euro an seine Mitarbeiter auszuzahlen, nachdem im November bereits ein Bonus von fast 1.700 Euro ausgezahlt wurde. Die Auszahlung zielt darauf ab, die Unannehmlichkeiten der Arbeiter infolge der Coronavirus-Pandemie zu lindern.

Continental (CON.DE) sprang über die obere Begrenzung des aufsteigenden Dreiecksmusters bei 125 Euro. Dies erwies sich jedoch als Fehlausbruch, da die Aktie heute aufgrund der schwachen Prognose für 2021 fiel. Bisher wurde der Ausverkauf am SMA50 (grüne Linie) im Bereich von 120 Euro gestoppt. Sollten wir von dort aus eine Erholung sehen, würde der oben erwähnte 125-Euro-Bereich ein zu beachtendes Niveau sein. Quelle: xStation 5



