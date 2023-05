DE30 fällt unter 16.000 Punkte - Ausverkauf in Europa setzt sich fort

DAX setzt seinen Rückgang fort und fällt unter 16.000 Punkte

Deutscher ifo-Geschäftsklimaindex überrascht mit deutlichem Rückgang

Europäische Indizes beginnen zu fallen

Lufthansa-Aktie (LHA.DE) fällt nach Aussagen des CFO

Adidas (ADS.DE) und Puma (PUM.DE) stehen unter Druck

Die Mitte der Woche bringt eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung bei den europäischen Benchmarks. Neben dem deutschen Leitindex, der fast 1,3% an Wert verliert, gaben auch der FTSE (UK100) und der CAC40 (FRA40) deutlich nach. Der Geschäftsausblick in Deutschland hat sich erstmals seit Oktober verschlechtert. Die Anleger erkennen heute erneut die Risiken, die sich aus dem geldpolitischen Straffungszyklus der EZB ergeben, der vor dem Hintergrund schwächer werdender makroökonomischer Daten durchgeführt wird.

Der Geschäftsklimaindex, der vom ifo-Institut erstellt wurde, ist gesunken und auch der Index zur aktuellen Lage in der deutschen Wirtschaft steht unter Druck. Der Präsident des Instituts deutete an, dass sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft deutlich verschlechtert habe und warnte vor einer schwächeren Aussicht im Sommer. Der Geschäftsklimaindex für Deutschland im Mai hat sich deutlich stärker verschlechtert als erwartet.

Der Wert lag bei 91,7 gegenüber einer Prognose von 93 und einem früheren Wert von 93,6.

Die ifo-Erwartungen in Deutschland im Mai lagen bei 88,6 (Prognose: 91,6; vorheriger Wert: 92,2).

In der Vergangenheit war der Erwartungsindex ein Indikator für das deutsche BIP. Quelle: Bloomberg

Die Futures-Kontrakte basierend auf dem deutschen Leitindex (DE30) im H4-Chart. Der Index notiert heute im Minus und kämpft darum, die Marke von 16.000 Punkten zu überschreiten. Der SMA200 (rote Linie) hat sich vorerst als signifikanter Support erwiesen. Betrachtet man jedoch die historischen Kursreaktionen, deutet ein Durchbrechen dieses Durchschnitts in der Regel auf einen Rückgang unter diesen hin. Quelle: xStation5 von XTB

Nachrichten:

Der Chief Financial Officer von Lufthansa (LHA.DE) warnte davor, dass es einige Zeit dauern werde, bis die Rentabilität des übernommenen italienischen Luftfahrtunternehmens Alitalia erreicht werde. Lufthansa wird rund 320 Millionen Euro für einen 40%igen Anteil an dem insolventen Unternehmen zahlen. Der italienische Finanzminister Giorgetti und der CEO von Lufthansa werden sich in Rom treffen, um den Deal mit ITA Airways abzuschließen.

Aktienkurs von Lufthansa (LHA.DE). Die Aktien des Unternehmens verlieren heute mehr als 2%, wobei der RSI-Indikator auf 32 Punkte zusteuert und sich überverkauften Niveaus nähert. Die Formation des "Golden Cross" wurde nicht bestätigt, der SMA100 wurde aufgrund der jüngsten Rückgänge nicht bestätigt. Quelle: xStation5 von XTB

Die Aktien der Sportbekleidungs- und Schuhhersteller Adidas (ADS.DE) und Puma (PUM.DE), die stark von der Verbrauchernachfrage und dem allgemeinen wirtschaftlichen Momentum abhängen, verlieren an Boden. Die Aussicht auf Disinflation und Rezession könnte sich negativ auf das Geschäft beider Unternehmen auswirken. Adidas hat schließlich den Verkauf der Marke Yeezy angekündigt, die aufgrund einer Trennung und kontroverser Kommentare von Rapper Kanye West, einem der Gesichter der Marke, ein Marketingfiasko war. Die Schließung der Marke hat das Unternehmen allein im ersten Quartal dieses Jahres fast 440 Millionen US-Dollar gekostet. Adidas beabsichtigt, den Yeezy-Bestand mit einem Einzelhandelswert von 1,2 Milliarden Euro abzuwickeln.

Aktien von Puma (PUM.DE) im W1-Chart. Die Puma-Aktien notieren derzeit nahe den Tiefstständen des Covid-Ausverkaufs, und der Schnittpunkt der gleitenden Durchschnitte deutet auf eine bärische "Death Cross"-Formation hin. Wenn man jedoch zurückschaut, hat dieser Schnittpunkt knapp über dem Tiefpunkt im Jahr 2009 stattgefunden. Quelle: xStation5 von XTB

Wie die Financial Times berichtet, hat der CEO von Siemens (SIE.DE), Roland Busch, angegeben, dass das Unternehmen nicht die Möglichkeit erwägt, sich vom chinesischen Markt zurückzuziehen, der 13% des Unternehmensumsatzes ausmacht. Darüber hinaus beabsichtigt der derzeitige CEO, sein Engagement auf dem chinesischen Markt auszubauen, was für den deutschen Industriegiganten in Bezug auf Innovation und Wachstum immer wichtiger werden könnte.

Die Siemens-Aktien (SIE.DE) halten sich weiterhin über dem SMA200, aber die langsam drehenden Momentum-Indikatoren und der MACD könnten auf eine längerfristige Verschlechterung der Stimmung hindeuten. Quelle: xStation5 von XTB Prozentuale Veränderungen und Nachrichten einzelner Unternehmen im DAX. Quelle: Bloomberg

Veränderungen in den institutionellen Beteiligungen einzelner Unternehmen im DAX (Daten aus der letzten Sitzung). Morgan Stanley hat seine Position in Zalando leicht erhöht. UBS hat seinen Anteil an TUI erhöht, trotz Aktienreduzierungen von DWS und Union Investment. BlackRock hat seine Position bei Commerzbank reduziert und sein Engagement bei Diebold Nixdorf und Freenet AG erhöht. Quelle: Bloomberg

