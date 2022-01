DE30 springt über 16.200 Punkte und könnte Rekordhoch testen

Europäische Märkte setzen Aufwärtsbewegung fort

DE30 steht vor Test des Rekordhochs

BMW verkauft 2021 so viele Autos wie nie zuvor

Die europäischen Aktienmärkte handeln am Mittwoch höher, wobei der deutsche Leitindex (DE30) in die Nähe seines Rekordhochs kommt und heute der stärkste Blue-Chip-Index in Europa ist. Zyklische Werte führen die heutigen Kursgewinne in Europa an, wobei die Sektoren Automobil und Chemie die besten Ergebnisse im Euro Stoxx 600 Index erzielen.

Quelle: xStation 5

Der DE30 setzt seine Aufwärtsbewegung mit dem Ausbruch über die 16.200-Punkte-Marke im heutigen europäischen Handel fort. Der deutsche Blue-Chip-Index wird nur 60-70 Punkte unter seinem Rekordhoch im Bereich von 16.290 Punkten gehandelt. Sollte es zu einem Ausbruch kommen, könnte der Bereich um 16.535 Punkte das nächste Ziel der Bullen sein. Dieser Bereich wird mit der lehrbuchmäßigen Spanne für den Ausbruch aus dem Doppelboden-Muster gekennzeichnet. Zwei Ereignisse, auf die Aktienhändler heute achten sollten, sind die Veröffentlichung des ADP-Beschäftigungsberichts um 14:15 Uhr und die Veröffentlichung des FOMC-Protokolls um 20:00 Uhr. Letzteres ist von größerer Bedeutung, da es Aufschluss darüber geben könnte, ob die US-Notenbanker bereits eine Reduzierung ihrer Bilanz diskutiert haben oder nicht.

Unternehmensnachrichten

BMW (BMW.DE) gab bekannt, dass der Automobilabsatz der Marke BMW im Jahr 2021 einen Rekordwert erreicht hat. Trotz der vorherrschenden Halbleiterknappheit gelang es dem deutschen Automobilhersteller, im vergangenen Jahr 2,2 Millionen Autos der Marke BMW zu verkaufen. Außerdem verkaufte BMW im Jahr 2021 mehr als 100 Tausend Elektrofahrzeuge.

Daimler (DAI.DE) rief Anfang Dezember 800 Tausend Fahrzeuge wegen einer defekten Kühlmittelpumpe zurück. Die Rückrufaktion verzögert sich jedoch, da das Unternehmen aufgrund von Engpässen in der Lieferkette nicht über genügend Teile verfügt, um die Fehler in den zurückgerufenen Fahrzeugen zu beheben.

Einschätzungen von Analysten

Continental (CON.DE) wurde von JPMorgan auf „Neutral" herabgestuft. Das Kursziel wurde auf 110 Euro gesetzt.

wurde von JPMorgan auf „Neutral" herabgestuft. Das Kursziel wurde auf 110 Euro gesetzt. ElringKlinger (ZIL2.DE) wurde von JPMorgan auf „Overweight" hochgestuft. Das Kursziel wurde auf 16 Euro gesetzt.

wurde von JPMorgan auf „Overweight" hochgestuft. Das Kursziel wurde auf 16 Euro gesetzt. Kepler Cheuvreux stuft Deutsche Wohnen (DWNI.DE) auf „Kaufen" hoch. Das Kursziel wurde auf 49,50 Euro gesetzt.

Trotz Halbleiterknappheit konnte BMW (BMW.DE) im Jahr 2021 eine Rekordzahl von Fahrzeugen der Marke BMW verkaufen. Die Aktie testet die Widerstandszone bei 95,50 Euro, die mit den Hochs von 2021 markiert ist. Die laufende Aufwärtsbewegung wurde eingeleitet, nachdem im Bereich von 83,50 Euro ein Doppelboden-Muster ausgebildet wurde. Der lehrbuchmäßige Ausbruchsbereich dieses Musters deutet auf eine potenzielle Aufwärtsbewegung bis auf 100,50 Euro hin - den höchsten Stand seit Ende 2015. Quelle: xStation 5



Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen in den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine mündliche Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 72% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.