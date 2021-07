DE30 steigt nach Abpraller an der 50-Stunden-Linie

++ Europäische Märkte handeln uneinheitlich ++ DE30 klettert wieder über 15.750 Punkte ++ Hugo Boss erholt sich nach vorläufigen Q2-Ergebnissen ++

Die europäischen Aktienmärkte notieren am Mittwoch uneinheitlich. Wichtige Indizes aus Großbritannien, Deutschland und Spanien handeln schwächer, während die Benchmarks aus den Niederlanden, Italien und Polen zulegen. Russische Aktien sind die größten Nachzügler, der wichtigste Index des Landes fällt um über 1%.

Im heutigen Wirtschaftskalender stehen eine ganze Reihe von Ereignissen an. Den größten Einfluss auf die Märkte dürfte jedoch Powells halbjährliche Anhörung vor dem Kongress haben (18:00 Uhr).

Quelle: xStation 5

Der DE30 konnte sich gestern nicht wieder dem Bereich von 15.800 Punkten nähern. Allerdings schaffte es der Index, über der kurzfristigen Unterstützung bei 15.750 Punkten zu bleiben. Dieser Unterstützungsbereich wurde heute durchbrochen, aber der DE30 fand Unterstützung an der 50-Stunden-Linie (grüne Linie) und kletterte wieder über die 15.750-Punkte-Marke. Der bereits erwähnte Bereich von 15.800 Punkten bleibt als kurzfristiger Widerstand im Auge zu behalten. Händler sollten sich bewusst sein, dass die Volatilität um Powells Aussage um 18:00 Uhr herum ansteigen könnte. Während der Fed-Vorsitzende einen vorbereiteten Text vorlesen wird, beinhaltet die Anhörung auch Fragen von Gesetzgebern. Der Markt wird sich hauptsächlich auf Fragen im Zusammenhang mit der Inflation konzentrieren.

Unternehmensnachrichten

Volkswagen (VOW1.DE) gab bekannt, dass das Unternehmen in den Jahren 2021 bis 2025 73 Milliarden Euro für die Entwicklung neuer Technologien ausgeben will. Das entspricht der Hälfte aller von Volkswagen in diesem Zeitraum geplanten Investitionen. Der deutsche Automobilhersteller will bis 2030 die Hälfte seiner Verkäufe mit Elektrofahrzeugen tätigen und bis 2040 sollen fast alle neuen Fahrzeuge, die in den wichtigsten Märkten verkauft werden, EVs sein.

In anderen Nachrichten wurde berichtet, dass das niederländische Gericht entschieden hat, dass Besitzer von Volkswagen-Autos berechtigt sind, eine Entschädigung von 3.000 Euro pro Fahrzeug für den Dieselgate-Skandal zu erhalten.

Hugo Boss (BOSS.DE) veröffentlichte die vorläufigen Ergebnisse für Q2 2021. Der Umsatz stieg um 129% auf 629 Mio. Euro, während das EBIT 42 Mio. Euro erreichte, verglichen mit dem Verlust von 250 Mio. Euro in Q2 2020. Die vorläufigen Zahlen übertrafen die Markterwartungen. Außerdem sagte Hugo Boss, dass es für das Gesamtjahr 2021 ein Umsatzwachstum von 30 bis 35% und ein EBIT von 125 bis 175 Mio. Euro erwarte. Die vollständigen Q2-Ergebnisse werden am 4. August veröffentlicht.

Hugo Boss (BOSS.DE) erholte sich nach der Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen und der Jahresprognose. Die Aktie notiert auf einem 22-Monatshoch! Die zu beobachtende kurzfristige Widerstandszone befindet sich im Bereich von 54,70 Euro. Sie wird durch das 127,2% Retracement des Rückgangs aus dem Jahr 2020 sowie durch die lokalen Hochs aus Q3 2019 markiert. Quelle: xStation 5



0% Kommission auf echte Aktien und ETFs bei XTB

Mehr als 2.000 Aktien aus aller Welt mit 0% Kommissionen bei monatlichen Umsätzen bis 100.000 EUR. Kostenfreier Zugang zu Realtime-Kursen, intuitive Handelsplattform, fortschrittlicher Aktien-Scanner, persönlicher Betreuer, diverse Ausbildungsmaterialien und mehr. Starten Sie noch heute oder testen Sie kostenfrei den Aktienhandel bei XTB. Weitere Informationen erhalten Sie hier.





Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen in den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine mündliche Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte , stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 73% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.