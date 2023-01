DE30: Tesla beflügelt die Stimmung in Europa

DAX profitiert von besseren Tesla-Zahlen

Anleger fokussieren sich auf US-BIP-Daten

Evotec und Janssen Biotech gehen strategische Partnerschaft ein

Der Donnerstagshandel an den europäischen Aktienmärkten bringt eine verbesserte Stimmung unter den Anlegern. Der deutsche Leitindex verzeichnet heute Kursgewinne, ausgelöst durch die besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen von Tesla. Der Wirtschaftskalender für die heutige Sitzung konzentriert sich in erster Linie auf Makrodaten aus den USA. Um 14:30 Uhr werden die vorläufigen BIP-Daten aus den USA, die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter und die wöchentliche Zahl der Anträge auf Arbeitslosenunterstützung bekannt gegeben. Nach Börsenschluss werden Intel (INTL.US) und Visa (V.US) ihre Quartalsergebnisse vorlegen. Mastercard (MA.US) wird seine Ergebnisse vor der Eröffnung der Wall Street-Sitzung bekannt geben.

Tesla-Zahlen:

Das Unternehmen meldete einen Rekordumsatz von 24,32 Milliarden Dollar und einen Gewinn pro Aktie von 1,19 Dollar. Elon Musk sagte, dass Tesla im Jahr 2023 bis zu 2 Millionen Autos produzieren könne.

Die Stimmung der Anleger in Europa verbesserte sich am Mittwoch aufgrund der besseren Zahlen von Tesla. Die meisten Unternehmen notieren jetzt im Plus. Quelle: xStation5 von XTB

Unternehmensnachrichten und Empfehlungen von Banken:

Die Aktien von Evotec (EVT.DE) legen derzeit um fast 6% zu, nachdem eine strategische Kooperations- und Lizenzvereinbarung mit Janssen Biotech zur Entwicklung einer Immuntherapie zur Krebsbekämpfung bekannt gegeben wurde.

Die Aktien des größten deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall (RHM.DE) steigen heute um mehr als 3,5%. Das Unternehmen hat seine Umsatzprognosen angehoben und drängt in Berlin auf weitere Großaufträge. Im vergangenen Jahr hat der Konzern 700 Millionen Euro für den Ausbau der Produktionskapazitäten bereitgestellt und schockiert mit einem Plan zur Stärkung der deutschen Armee. Die Stimmung wurde auch durch die Vereinbarung Deutschlands über die Lieferung von Leopards an die Ukraine verbessert.

Die Veröffentlichung guter Quartalsergebnisse beflügelt die Aktien von Sartorius (SRT.DE), die derzeit fast 3% im Plus liegen.



Quelle: Bloomberg

Die aktivsten Titel im DAX / DE30. Quelle: Bloomberg

Analyse - DAX / DE30:

Die Futures auf den DAX / DE30 handeln heute moderat niedriger. Der Index bleibt in der Nähe der lokalen Höchststände und des Widerstands, der durch das 78,6%-Retracement markiert wird. Quelle: xStation5 von XTB

Gratis Konto, Gratis investieren*, Gratis Aktie!

Handeln Sie mit XTB gratis* - ohne Orderkommission - Aktien aus Deutschland, EU und den USA

*Bis zu einem monatlichen Handelsumsatz von 100.000 Euro streichen wir die Orderkommission komplett (wenn Sie darüberhinaus handeln, berechnen wir erst ab dann 0,2 % vom Handelsvolumen je Transaktion, Min. 10 Euro)

Allianz, Tesla, Amazon, Apple, Nestle, , Netflix, Bayer, Deutsche Bank, Lufthansa oder Ihr Lieblinsunternehmen.

Investieren Sie mit XTB.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte , stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.