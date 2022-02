DE30 testet erneut das 15.000-Punkte-Gebiet

Europäische Aktien handeln meist niedriger

DE30 nähert sich der Marke von 15.000 Punkten

Lufthansa setzt Flüge in die und aus der Ukraine aus

Europäische Aktienindizes handeln zu Beginn der neuen Woche meist niedriger. Der UK FTSE 100 (UK100) ist ein Outperformer und wird aktuell um 0,2% höher gehandelt. Die verbleibenden Blue-Chip-Indizes Europas werden entweder niedriger oder unverändert gehandelt. Die Spannungen zwischen Russland und der Ukraine bleiben ganz oben auf der Tagesordnung. Russische Staatsmedien haben kürzlich berichtet, dass eine aus der Ukraine abgefeuerte Granate einen Grenzposten in der Region Rostow getroffen hat. Auch die Meldungen über Kämpfe im Osten der Ukraine verschärften sich am Wochenende, wobei auf beiden Seiten erste Opfer gemeldet wurden.

Quelle: xStation 5

Der DE30 hat heute Morgen das 15.000-Punkte-Gebiet wieder erreicht, inmitten von Berichten über anhaltende Kämpfe zwischen ukrainischen Regierungstruppen und von Russland unterstützten Separatisten. Der Index versucht, einen Durchbruch unter eine wichtige mittelfristige Unterstützungszone zu erreichen, die zwischen der 15.070-Punkte-Marke und dem 23,6%-Retracement der nach den US-Präsidentschaftswahlen 2020 eingeleiteten Aufwärtsbewegung liegt. Der Index hat in den vorangegangenen Monaten einige Versuche unternommen, den Bereich zu unterschreiten, aber jeder Versuch schlug fehl. Händler sollten den heutigen Tagesschlusskurs genau beobachten, da unterhalb der Zone auf eine bevorstehende Marktschwäche des Index hindeuten könnte.

Unternehmensnachrichten

Ein britisches Gericht hat Airbus (AIR.DE) angewiesen, seine Entscheidung, einen Flugzeugauftrag von Qatar Airways im Wert von 6 Mrd. Dollar zu widerrufen, für einige Wochen auszusetzen. Infolge der Gerichtsentscheidung kann Airbus bis zur Anhörung im April keine Slots für die vorzeitige Auslieferung von Flugzeugen verkaufen, die zuvor von Qatar Airways bestellt wurden. Darüber hinaus wurde berichtet, dass Airbus von Kuwait Airways einen Auftrag über 31 neue Flugzeuge im Wert von 6 Mrd. Dollar erhalten habe.

Die Deutsche Lufthansa (LHA.DE) gab bekannt, dass sie angesichts der zunehmenden Spannungen zwischen Russland und der Ukraine ihre Flüge nach Kiew und Odessa einstellen werde. Die Aussetzung gilt ab heute und wird mindestens bis Montag, den 28. Februar, aufrechterhalten. Der Schritt folgt ähnlichen Maßnahmen anderer europäischer Fluggesellschaften.

Trotz der Ankündigung der Aussetzung von Flügen in die und aus der Ukraine handelt die Aktie der Lufthansa (LHA.DE) heute wenig verändert. Die Aktie scheiterte in der vergangenen Woche an der 200-Tage-Linie (lila Linie) und ist später wieder zurückgefallen. Dennoch handelt die Aktie weiterhin in der Nähe des gleitenden Durchschnitts, sodass ein erneuter Test nicht auszuschließen ist. Quelle: xStation 5

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen in den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine mündliche Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 77% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.