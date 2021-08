++ Europäische Aktienmärkte handeln gemischt ++ DE30 testet Widerstand bei 15.800 Punkten ++ Vonovia plant Emission von Unternehmensanleihen im Wert von 5 Milliarden Euro ++

Vor der Rede Powells auf dem Symposium in Jackson Hole (16:00 Uhr) herrscht in Europa eine gemischte Stimmung. Die westeuropäischen Aktienindizes notieren leicht im Plus, während die Indizes im östlichen Teil nachgeben. Das US-Datenpaket, das um 14:30 Uhr veröffentlicht wird, dürfte keine größeren Bewegungen an den Märkten auslösen. Allerdings könnten die Märkte während der oben erwähnten Rede von Powell volatiler werden.

Quelle: xStation 5

Der DE30 erlebte gestern zu Beginn der Kassasitzung eine weitere starke Verkaufswelle. Nach dem anfänglichen Rückgang begann der Index jedoch seitwärts im Bereich von 15.745 bis 15.800 Punkten zu handeln. Die obere Grenze dieser Spanne - der Bereich zwischen dem 23,6%-Retracement der im Juli 2021 gestarteten Aufwärtsbewegung und 15.800 Punkten - wird aktuell getestet. Den Bullen ist es nicht gelungen, den Index zu Beginn des heutigen Handels über diesen Bereich zu drücken, aber sie geben nicht auf. Sollte ein Durchbruch über diese Hürde gelingen, läge die nächste wichtige Widerstandszone im Bereich von 15.850 Punkten, die durch die 200-Stunden-Linie (lila Linie) markiert wird.

Unternehmensnachrichten

Einem Bericht von Bloomberg zufolge plant Vonovia (VNA.DE) die Aufnahme von 5 Milliarden Euro über eine Unternehmensanleihe. Ein Teil des Erlöses soll für die Übernahme von Deutsche Wohnen (DWNI.DE), dem Rivalen von Vonovia, verwendet werden. Nach Abschluss der Transaktion wäre dies die größte auf Euro lautende Unternehmensanleihe seit September 2020.

Oliver Zipse, der Vorstandsvorsitzende von BMW (BMW.DE), sagte in einem Interview mit CNBC, dass das Unternehmen plane, noch in diesem Jahr ein neues Fahrzeug vorzustellen. Das neue Fahrzeug wird in der BMW-Produktionsstätte in South Carolina hergestellt und sowohl auf dem US- als auch auf dem Weltmarkt verkauft werden. Zipse sagte, dass es sich bei dem neuen Fahrzeug nicht um einen Nachfolger, sondern um ein völlig neues Modell handeln würde.

Vonovia (VNA.DE) gab in den vergangenen Tagen nach. Der Rückgang wurde jedoch an der 50-Tage-Linie gestoppt und die Aktie begann sich zu erholen. Wichtig ist, dass die Bullen den Ausverkauf vor der unteren Grenze der lokalen Marktgeometrie stoppen konnten. Folglich scheint der kurzfristige Aufwärtstrend intakt zu sein. Der kurzfristige Widerstand, den es zu beachten gilt, befindet sich bei 60 Euro. Quelle: xStation 5



