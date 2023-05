DE30: Verbesserte US-Stimmung hebt Leitindex über 16.000 Punkte!

DAX setzt seine kurzfristige Erholung fort

Stimmung in der Eurozone verschlechtert sich im Monatsvergleich

Aktienmärkte steigen durch Ankündigung zur US-Schuldenkrise

Die heutige Handelssitzung an den europäischen Märkten bringt eine leichte Verbesserung der Anlegerstimmung mit sich, wobei die Investoren auf optimistische Kommentare zur US-Schuldenbegrenzung reagieren. Der DAX setzt heute seine kurzfristige Erholung nach den jüngsten Rückgängen fort und steigt über die Marke von 16.000 Punkten. Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich heute hauptsächlich auf die Conference Board- und Dallas-Fed-Daten aus den USA.

Quelle: Bloomberg

Die Stimmung in Europa während der Handelssitzung am Dienstag ist relativ positiv. Die schlechtesten Sektoren im Moment sind Treibstoffe und Erdölprodukte, Pharma und Banken. Die Kurse werden von Automobil-, Software- und Halbleiterunternehmen unterstützt. Quelle: xStation5 von XTB

Nachrichten:

Die Aktien von Siltronic (WAF.DE) steigen während der heutigen Sitzung mehr als 5,5 Prozent aufgrund einer höheren Empfehlung von Jefferies. Die Analysten von Jefferies kommentierten, dass viele der negativen Nachrichten rund um das Unternehmen bereits in den Aktienpreis eingepreist seien, was das Unternehmen dazu veranlasste, eine Kaufempfehlung anstelle der vorherigen "Halten"-Empfehlung abzugeben. Das Kursziel wurde auf 95 Euro gegenüber zuvor 75 Euro festgelegt.

Aktien von Siltronic (WAF.DE) im D1. Die Aktien kämpfen derzeit damit, die Widerstandsstruktur zu durchbrechen, die durch die zuvor getesteten lokalen Hochs definiert ist. Quelle: xStation5 von XTB

Aroundtown (AT1.DE) legt derzeit um mehr als 2% zu, nachdem besser als erwartete Finanzergebnisse für das erste Quartal veröffentlicht wurden. Das Unternehmen meldete Vermögensverkäufe von 320 Millionen Euro für das Jahr (ausstehend) und teilte mit, dass es beabsichtigt, weitere Anleihen zurückzukaufen, die es ausgegeben hat. Morgan Stanley teilte mit, dass diese Maßnahmen darauf hinweisen, dass das Unternehmen weiterhin darauf fokussiert ist, seine Liquiditätskennzahlen zu verbessern.

Detaillierte Ergebnisse und Prognosen des Unternehmens. Quelle: Bloomberg

Dennoch befindet sich das Unternehmen weiterhin in einer Abwärtsspirale. Quelle: xStation5 von XTB

Prozentuale Veränderungen und Informationen zu einzelnen Unternehmen im DAX. Quelle: Bloomberg

DAX / DE30 Analyse

Die Futures auf den deutschen Leitindex setzen ihre Erholung nach den jüngsten Rückgängen fort und versuchen, das gestrige Hoch zu überwinden. Quelle: xStation5 von XTB

