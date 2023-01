DE30 verliert nach jüngstem Anstieg an Aufwärtsdynamik

Der Donnerstagshandel bringt nach dem jüngsten Anstieg und dem gestrigen FOMC-Protokoll eine etwas gedämpfte Stimmung. Die Futures auf den DAX / DE30 notieren derzeit in der Nähe der gestrigen Schlusskurse. Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich heute auf den ADP-Bericht und die möglichen Auswirkungen des Berichts auf die Prognosen für die morgigen Arbeitsmarktdaten (NFP).

Am Swap-Markt wird derzeit eine fast 93%ige Chance auf eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte auf der Februar-Sitzung der EZB eingepreist. Eine Anhebung um 50 Basispunkte scheint sicher und steht im Einklang mit den Ankündigungen der EZB auf ihrer letzten Sitzung. Quelle: Bloomberg

Die Sitzung am Donnerstag bringt eine gemischte Stimmung in den meisten deutschen Wirtschaftssektoren. Quelle: Bloomberg

Der Beginn der deutschen Börsensitzung am Donnerstag bringt eine gemischte Stimmung unter den Anlegern mit sich. Der DAX / DE30 notiert derzeit unverändert. Die Nachfrageseite hält sich weiterhin oberhalb des EMA50 (blaue Linie) und greift die Zone der lokalen Höchststände vom November 2022 an. Quelle: xStation5 von XTB

Nachrichten:

RWE (RWE.DE) und Equinor (EQNR.NO) wollen künftig bei der Einfuhr von Wasserstoff nach Deutschland kooperieren. RWE-Chef Markus Krebber und Anders Opedal von Equinor schlossen heute eine strategische Energiepartnerschaft. Die Vereinbarung umfasst auch Großprojekte für die europäische Energieversorgung. Das Projekt soll die Energiesicherheit in Europa unterstützen und die Produktion und Verteilung von Wasserstoff stärken. RWE gewinnen derzeit 1,5%, während Equinor um mehr als 0,6% zulegen.

Continental (CON.DE) ist eine Partnerschaft mit dem US-Unternehmen Ambarella (AMBA.US) eingegangen. Die Unternehmen wollen gemeinsam Software- und KI-Lösungen für autonome Fahrsysteme entwickeln. Die Aktien von Continental gewinnen derzeit 0,42%.



Die Stimmung in der heutigen Sitzung ist nach dem jüngsten Anstieg und dem gestrigen FOMC-Protokoll etwas gedämpft. Kräftige Kursgewinne verzeichnen vor allem Unternehmen aus den Sektoren Automobil, Metalle und Bergbau sowie Kraftstoffe. Eine schwächere Stimmung herrscht im Pharmasektor vor. Quelle: xStation5 von XTB

Die größten prozentualen Veränderungen der im DAX / DE30 enthaltenen Unternehmen. Quelle: Bloomberg

Die aktivsten Titel im DAX / DE30. Quelle: Bloomberg

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte , stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.