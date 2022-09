DE30 vor der morgigen EZB-Entscheidung durchwachsen

- Der DAX verhält sich vor der morgigen EZB-Entscheidung gemischt

- Uniper (UN01.DE) unter zunehmendem Verkaufsdruck

Die heutige Handelssitzung auf dem alten Kontinent bringt Rückgänge bei den meisten Aktienmarkt-Benchmarks. Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich heute auf die Zinsentscheidungen in Polen und Kanada. Wir haben auch eine Reihe von Daten aus Europa erfahren.

Daten:

Die heutigen Industrieproduktionsdaten in Deutschland überraschten negativ.

Quelle: xStation 5

Auf der positiven Seite überraschte jedoch das Euroland-BIP, das nach oben korrigiert wurde(von 3.9% auf 4.1%).

Quelle: Eurostat

Der Swap-Markt preist nun eine 63%ige Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um 75 Basispunkte durch die EZB bei ihrer Sitzung nächste Woche ein. Quelle: Bloomberg

DE30-Indexdiagramm, D1-Intervall. Die deutschen Spitzenwerte notieren heute moderat im Minus und testen den Bereich um 13.000 Punkte. Quelle: xStation 5

Die deutsche Handelssitzung am Dienstag bringt gemischte Stimmungen in den meisten Sektoren des DAX-Index.

Die beträchtlichen Rückgänge setzten sich heute fort, wobei die Aktien von Uniper (UN01.DE) derzeit fast 9 % verloren. Der Grund war die ganze Zeit die Unterbrechung der Gaslieferungen durch NS1. Die Analysten der Credit Suisse senkten ihre Empfehlungen für die Aktie des Unternehmens von „neutral“ auf „untergewichtet“.

Die Emission von Wandelschuldverschreibungen für die vollständige Übernahme von Siemens Gamesa (SGRE.ES) löst starke Kursrückgänge bei Siemens Energy (ENR.DE) aus.

Lufthansas größter Anteilseigner Klaus-Michael Kühne will seinen Anteil am Unternehmen um mehr als 15 Prozent erhöhen. Die Aktien der Fluggesellschaft gewinnen während der heutigen Sitzung um mehr als 2 %.

Einschätzungen von Analysten:

Morgan Stanley senkte das Kursziel für die Aktie der Allianz SE (ALV.DE) von 239 € auf 205 €.

Morgan Stanley senkte das Kursziel für die Bayer-Aktie (BAYN.DE) von 87 € auf 80 €.

Berenberg hat das Kursziel für RWE (RWE.DE)-Aktien von 47 € auf 55 € angehoben.

Die größten prozentualen Veränderungen der im DAX-Index enthaltenen Unternehmen. Quelle: Bloomberg

Die aktivsten Aktien im DAX-Index (DE30). Quelle: Bloomberg

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte , stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.