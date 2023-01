Der 2023 Marktausblick von XTB

Die vergangenen Jahre waren an den Märkten alles andere als langweilig. Nach dem COVID-Crash von 2020 und dem euphorischen "Alles-wird-gut"-Jahr 2021 hatten wir ein ziemlich turbulentes Jahr 2022, in dem Inflationsängste die Aktienkurse nach unten drückten und der Ukraine-Krieg die Volatilität an den Energiemärkten nach oben trieb.

Mit Blick auf 2023 leben die Anleger in einer Mischung aus Hoffnung auf einen Kurswechsel der US-Notenbank und Befürchtungen in Bezug auf eine Rezession.

Um herauszufinden, welche Themen für die Märkte entscheidend sein werden, lesen Sie diesen Bericht:

Wird die Inflation zurückgehen?

Kann sich die Kryptoindustrie von den Skandalen des Jahres 2022 erholen?

Werden wir eine Gewinnrezession erleben?

Werden die Preise für ÖL und NATGAS weiter fallen?

Kann China die Immobilienblase wieder eindämmen?

Dies und noch viel mehr!

Lesen Sie unser neues, kostenloses E-Book zur Vorbereitung auf 2023

