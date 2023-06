Der Aufwärtstrend des EURUSD

Das Währungspaar EURUSD schloss den dritten Tag in Folge im Minus und eröffnete den Mittwochshandel leicht schwächer, nachdem es in der Vorwoche einen massiven Aufschwung erlebt hatte. Die deutschen Erzeugerpreise fielen schwächer als erwartet aus und lagen mit -1,4 % unter dem Vormonatswert, was den EUR etwas schwächte. Jenseits des Atlantiks wurde der USD jedoch von einem lebhaften Immobilienmarkt gestützt, wo Baubeginne und Baugenehmigungen im Vergleich zum Vormonat zulegten.

Der Rest der Woche wird die Trader in Atem halten, da sie versuchen werden, die Zinsaussichten durch die bevorstehende Anhörung des Fed-Vorsitzenden Powell und die Reden der Federal Reserve zu bestimmen. Darüber hinaus werden der S&P Global Manufacturing and Services PMI und der Arbeitsmarktbericht Aufschluss darüber geben, ob die jüngste Zinspause gerechtfertigt war und ob eine weitere Pause in der Zukunft wahrscheinlich ist.

Technische Analyse

Unterstützung und Widerstand für das Währungspaar EURUSD wurden bei 1,05350 bzw. 1,10935 festgelegt. Die Paarung startete einen kurzfristigen Aufwärtstrend, nachdem der Kurs den 100-Tage gleitenden Durchschnitt durchbrach und ein dynamisches Unterstützungsniveau beim 61,80 % Fibonacci Retracement Golden Ratio etablierte. Während Bären und Bullen um die Marktdominanz kämpften, bildete der Markt anschließend ein ansteigendes Keilmuster aus, das unter hohem Volumen nach oben durchbrochen wurde, was auf zinsbullischen Enthusiasmus hindeutete.

Seitdem ist das Volumen zurückgegangen und das Paar bildet ein absteigendes Kanalmuster. Sollte die Abwärtsdynamik anhalten, könnten die Bären versuchen, das Paar nach unten zu drücken, wobei das Unterstützungsniveau des absteigenden Kanalmusters der wahrscheinlichste Punkt ist. Sollten hingegen die Bullen die Oberhand gewinnen, könnte ein Ausbruch bei hohem Volumen über das absteigende Kanalmuster auf ein zunehmendes Aufwärtsmomentum hindeuten. Der Wert von 1,10935 ist wahrscheinlich die nächste wichtige Marke auf der Oberseite.

Zusammenfassung

Die EURUSD-Paarung dürfte sich vor der heutigen Anhörung des Fed-Vorsitzenden Powell konsolidieren, da Trader wahrscheinlich nach Hinweisen auf den nächsten Zinsschritt der US-Notenbank Ausschau halten werden. Das CME FedWatch Tool zeigt derzeit eine Wahrscheinlichkeit von 79,4 % für eine Zinserhöhung der Fed im Juli an. Sollte es tatsächlich zu einer Zinserhöhung kommen, könnte die Marke von 1,05350 ins Spiel kommen.

Quellen: U.S. Census Bureau, Reuters, TradingView

