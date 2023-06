Der Wirtschaftskalender am 05.06.23 : Endgültige Dienstleistungs-PMIs, ISM für das nicht-verarbeitende Gewerbe

Europäische Indizes eröffnen mit flacher Tendenz

Endgültige Dienstleistungs-PMIs für Mai, ISM für das nicht-verarbeitende Gewerbe

Inflationsdaten aus der Schweiz, der Türkei und der Eurozone

Die europäischen Index-Futures deuten auf eine flache Eröffnung der europäischen Kassensitzung heute hin. Diese Entwicklung folgt auf einen positiven Handel in Asien heute und einen soliden Handel an der Wall Street am Freitag. Die Story des Tages ist der Ölpreis, nachdem sich die OPEC+ am Wochenende auf eine Verlängerung der Förderkürzungen bis 2024 geeinigt hat. Darüber hinaus kündigte Saudi-Arabien für Juli eine freiwillige Kürzung um 1 Mio. bpd an. Der Ölpreis startete mit einer Kurslücke von über 1,5 % in die neue Handelswoche, doch die meisten dieser Gewinne wurden bereits wieder aufgezehrt.

Der Wirtschaftskalender für heute ist vollgepackt mit Datenveröffentlichungen, von denen die meisten jedoch als zweitrangig angesehen werden können und keinen großen Einfluss auf die Märkte haben dürften.

Heute Morgen werden die VPI-Daten aus der Schweiz und der Türkei veröffentlicht, gefolgt von den PPI-Daten für den Euroraum. Im Laufe des Vormittags werden auch die endgültigen Dienstleistungs-PMIs für Mai aus den europäischen Ländern veröffentlicht. Am Nachmittag stehen der ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe für Mai und die US-Fabrikaufträge für April im Mittelpunkt. Alle Angaben in deutscher Zeit, ohne Gewähr:

08:30 Uhr - Schweiz, VPI-Inflation für Mai. Erwartet: 2,2% YoY. Voraussichtlich: 2,6% YoY

09:00 Uhr - Türkei, VPI-Inflation für Mai. Erwartet: 39,2% YoY. Bisher: 43,7% YoY09:16 Uhr - Spanien, PMI für Dienstleistungen für Mai. Erwartet: 56.8. Vorherige: 57,9

09:45 Uhr - Italien, PMI für Dienstleistungen für Mai. Erwartet: 57.0. Vorherige: 57,6

09:50 Uhr - Frankreich, PMI für Dienstleistungen für Mai (endgültig). Erste Veröffentlichung: 52.8

09:55 Uhr - Deutschland , Dienstleistungs-PMI für Mai (endgültig). Erste Veröffentlichung: 57.8

, Dienstleistungs-PMI für Mai (endgültig). Erste Veröffentlichung: 57.8 10:00 Uhr - Euroraum, PMI für Dienstleistungen für Mai (endgültig). Erste Veröffentlichung: 55.9

10:30 Uhr - Vereinigtes Königreich, PMI für Dienstleistungen für Mai (endgültig). Erste Veröffentlichung: 55.1

10:30 Uhr - Euroraum, Sentix-Index für Juni. Erwartet: -15,1. Bisher: -13,1

11:00 Uhr - Euroraum, PPI-Inflation für April. Erwartet: 1,5% YoY. Bisher: 5,9% YoY

15:45 Uhr - USA, PMI für Dienstleistungen für Mai (endgültig). Erste Veröffentlichung: 55.1

16:00 - US, Fabrikaufträge für April. Erwartet: 0,8% MoM. Bisher: 0,4% MoM

16:00 - US, ISM für das nicht-verarbeitende Gewerbe für Mai. Erwartet: 52.3. Vorherige: 51,9

Reden der Zentralbanker:

15:00 Uhr - EZB-Präsidentin Lagarde

16:00 Uhr - EZB Nagel

17:15 Uhr - EZB Wunsch

19:30 Uhr - Fed Mester

Besonders niedrige Spreads DURCHGEHEND in der langen Handelszeit von 08 bis 22 Uhr!

in der langen Handelszeit von 08 bis 22 Uhr! Keine zusätzliche Ordergebühr/Orderkommission!

Mini CFDs, Trading ab 0,01 Kontrakten

Besonders präzise Kursstellung & Charting , basierend auf den Index-Futures

, basierend auf den Index-Futures Handeln mit dem TESTSIEGER 2023 in Deutschland, Trading mit XTB

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte , stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.