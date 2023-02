Der XTB Morgenticker | Tagesausblick & Prognosen, 23.02.2023

Die US-Indizes beendeten den gestrigen Handel uneinheitlich. Der S&P 500 fiel um 0,16%, der Dow Jones gab um 0,26% nach, der Nasdaq gewann 0,13% und der Russell 2000 legte um 0,34% zu.

Das FOMC-Protokoll löste an den Märkten eine hawkishe Reaktion aus, wobei der USD etwas zulegte und die Indizes ihre Gewinne abbauten. In dem Dokument wird festgestellt, dass sich einige FOMC-Mitglieder für eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte entschieden haben und dass alle Mitglieder darin übereinstimmen, dass eine weitere Straffung erforderlich ist.

Die Indizes im asiatisch-pazifischen Raum wurden heute gemischt gehandelt. Der S&P/ASX 200 fiel um 0,4%, der Kospi stieg um 0,8%, während der Nifty 50 unverändert gehandelt wurde. Die Indizes aus China wurden 0,2-0,4% niedriger gehandelt.

DAX-Futures deuten auf eine leicht höhere Eröffnung der europäischen Kassensitzung heute hin.

Nach Ansicht von Fed-Mitglied Williams übersteigt die Nachfrage nach wie vor das Angebot und die Geldpolitik muss dafür sorgen, dass das Gleichgewicht wiederhergestellt wird. Williams bezeichnete 2% Inflation als grundlegendes Ziel.

RBNZ-Gouverneur Orr sagte, dass der zyklonbedingte Preisdruck eine längere Beibehaltung der höheren Zinsen erforderlich machen könnte. Orr sagte auch, dass es eines großen Inflationsschocks bedürfe, damit die RBNZ zu Zinserhöhungen um 75 Basispunkte zurückkehren könne.

Australische Investitionsausgaben stiegen im 4. Quartal 2022 um 2,2% QoQ (exp. +1,0% QoQ).

API-Bericht deutet auf einen Anstieg der US-Ölvorräte um 9,89 Mio. Barrel hin (exp. +1,1 mb).

Nvidia stieg im nachbörslichen Handel um fast 9%, nachdem der Gewinnbericht für den Zeitraum November 2022 - Januar 2023 veröffentlicht wurde. Der Umsatz erreichte 6,05 Mrd. $ (exp. 6,00 Mrd. $), während das bereinigte EPS bei 0,88 $ (exp. 0,81 $) lag. Das Unternehmen erwartet einen Umsatz von 6,5 Mrd. $ im Zeitraum Februar - April, was über der Wall Street-Schätzung von 6,33 Mrd. $ liegt.

Kryptowährungen handeln überwiegend höher - Bitcoin steigt um 1,1%, Ethereum um 1,8% und Tezos springt um über 5%.

Energierohstoffe handeln uneinheitlich - Brent und WTI legen um 0,3-0,4% zu, während die US-Erdgaspreise / Natgas um 0,2% fallen.

Edelmetalle legen angesichts der USD-Schwäche zu - Gold steigt um 0,4%, Silber um 0,7% und Platin springt um 1%.

NZD und AUD sind die wichtigsten Währungen mit der besten Performance, während USD und JPY am stärksten nachgeben.

Der Nasdaq-100 (US100) wird innerhalb eines kurzfristigen Abwärtskanals gehandelt. Der Index musste gestern nach der Veröffentlichung des FOMC-Protokolls einen Rückschlag hinnehmen, konnte aber am gleitenden 200-Perioden-Durchschnitt (lila Linie, H4-Intervall) Unterstützung finden und kletterte wieder über die Preiszone, die durch das 38,2%-Retracement der Ende Dezember 2022 gestarteten Aufwärtsbewegung markiert wird. Quelle: xStation5 von XTB

