Der XTB Wochenausblick 🔴 Märkte, die man nächste Woche im Auge behalten sollte (08.04.23) 🔴 S&P 500, Gold und USDCAD

Nach den Osterfeiertagen kehren die Anleger an die Märkte zurück und werden in der neuen Handelswoche mit einer Reihe von hochkarätigen Marktereignissen konfrontiert. Die Zinsentscheidung der Bank of Canada, die Ergebnisse der großen US-Banken für das erste Quartal sowie das Protokoll des Offenmarktausschusses und die US-Inflationsdaten sind die Highlights im Kalender dieser Woche. Achten Sie in der kommenden Woche auf GOLD, S&P 500 und USDCAD.

GOLD

In der neuen Woche werden den Anlegern eine Reihe hochkarätiger Daten aus den Vereinigten Staaten angeboten, darunter der Verbraucherpreisindex für März (Mittwoch, 14:30 Uhr deutscher Zeit), das FOMC-Protokoll (Mittwoch, 20:00 Uhr dt. Zeit) sowie die Einzelhandelsumsätze für März (Freitag, 14:30 Uhr dt. Zeit). All dies könnte Aufschluss darüber geben, was die Fed als Nächstes tut - ist eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Mai noch im Spiel oder wird die Fed den Zinserhöhungszyklus unterbrechen? Höhere VPI-Werte und schwache Einzelhandelsumsätze könnten dazu führen, dass an den Märkten die Wetten auf eine Zinserhöhung zunehmen. Dies wiederum könnte dazu beitragen, dass der Goldpreis Höchststände im Bereich von $ 2.060 pro Unze ansteuert.



S&P 500 / US500

Die Gewinnsaison an der Wall Street für das 1. Quartal 2023 beginnt diesen Freitag mit der Veröffentlichung der Berichte der großen US-Banken. JPMorgan, Wells Fargo und Citigroup werden am Freitag vor der Eröffnung der Wall Street-Sitzung ihre Finanzergebnisse vorlegen. Die Ergebnisse werden unternehmensspezifisch sein, aber die Anleger werden wahrscheinlich auch Hinweise auf ein Thema mit weitreichenderen Auswirkungen erhalten - die Auswirkungen der jüngsten Bankenturbulenzen auf die Wirtschaft, die Unternehmen und die Kreditvergabe. Die jüngsten Daten der Fed von Dallas zeigten Anzeichen für eine Verknappung der Verbraucherkredite, und eine Bestätigung, dass sich die Kreditvergabe tatsächlich verschlechtert, könnte die Stimmung an den Märkten verschlechtern.

Â

USDCAD

Das Forexpaar USDCAD wird am Mittwoch einer der Devisenmärkte sein, die es zu beobachten gilt. Nicht nur, weil die US CPI-Daten für März und das FOMC-Protokoll veröffentlicht werden, sondern auch, weil die Bank of Canada um 16:00 Uhr dt. Zeit ihre Zinsentscheidung bekannt geben wird. Es wird keine Zinssenkung erwartet, da die Bank of Canada nachdrücklich angedeutet hat, dass der Zinserhöhungszyklus beendet ist. Das Lohnwachstum in Kanada ist jedoch nach wie vor hoch, was einen Aufwärtsdruck auf die Inflation ausüben dürfte. Dennoch könnte die BoC einige hawkishe Äußerungen machen.

Â

